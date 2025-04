Centre de valorisation des déchets de Casablanca : les travaux devraient démarrer au plus tard en juin

Les travaux de construction du futur centre de valorisation des déchets de Casablanca devraient démarrer, au plus tard, en juin 2025. Le dossier a connu du retard en raison de modifications apportées au contrat qui devrait lier la commune et l’attributaire de ce marché. Il devrait à présent s’accélérer, notamment par l’adoption, lors de la session ordinaire de mai du conseil de la ville de Casablanca, d’un point relatif au coût du traitement de la tonne. Détails.

Les travaux de construction du futur centre de valorisation des déchets de Casablanca devraient démarrer, au plus tard, en juin 2025. Le dossier a connu du retard en raison de modifications apportées au contrat qui devrait lier la commune et l’attributaire de ce marché. Il devrait à présent s’accélérer, notamment par l’adoption, lors de la session ordinaire de mai du conseil de la ville de Casablanca, d’un point relatif au coût du traitement de la tonne. Détails.

Le dossier relatif au centre de valorisation des déchets de Casablanca semble voir le bout du tunnel. Après plusieurs complications, il devrait s’accélérer à partir de ce mois de mai, pour un démarrage prévu des travaux, au plus tard, en juin prochain, apprend-on de source communale.

Le centre d'enfouissement sera réalisé par le groupement Nareva-Hitashi

Ce centre devrait mettre fin au calvaire des Casablancais, qui souffrent depuis de très longues années d’odeurs nauséabondes, dues en partie au lixiviat qui s’écoulait des déchets au niveau des décharges.

Si la problématique relative au lixiviat a été traitée par le bureau actuel du conseil de la ville au niveau de la décharge contrôlée, celle de l’enfouissement persiste. D’ailleurs, à la suite du retard que prend le futur centre de valorisation des déchets, la ville a récemment lancé un nouveau marché visant à doter la décharge exploitée actuellement d’un quatrième casier d’enfouissement, ladite décharge étant saturée.

Selon nos sources, ce centre devrait être réalisé par le groupement Nareva (société marocaine)-Hitashi (groupe japonais). "C’est d’ailleurs le groupement qui a réalisé le centre de tri, de valorisation et d’incinération de Dubaï", nous confie notre interlocuteur, assurant qu’il s’agit de spécialistes dans le domaine. "Ces sociétés seront accompagnées et leurs réalisations supervisées par un fonds d’investissement japonais".

"Le retard enregistré est notamment dû à des modifications qui ont été apportées au contrat qui devrait lier la commune de Casablanca, via le ministère de tutelle (Intérieur), à ce groupement", précise notre source. Une fois ces modifications actées, "nous annoncerons officiellement l’attributaire de ce marché".

La valorisation des déchets implique une augmentation du coût de traitement de la tonne

Notre interlocuteur nous assure par ailleurs qu’avec le nouveau centre de valorisation, l’enfouissement sera abandonné. "On démarrera d’abord avec la valorisation, avant d’intégrer par la suite l’incinération".

Ceci impliquera automatiquement un coût de traitement plus important. Ce dernier, "qui s’élève actuellement à 35 DH pour l’enfouissement de chaque tonne, passera à 262 DH/t pour la valorisation".

"Pour ce faire, un point est prévu à l’ordre du jour de la session ordinaire du conseil de la ville de Casablanca le 5 mai prochain, visant à augmenter le budget annuel dédié au traitement des déchets de 50 millions de DH à 100 MDH".

Un investissement total de 11 MMDH

"Les travaux devraient démarrer, au plus tard, en juin prochain", souligne notre source. "Ce projet mobilisera un budget total de 11 milliards de DH (MMDH).

"Nous allons donc passer du budget initial prévu, estimé à 3,5 MMDH, à 11 MMDH. C’est d’ailleurs également pour cette raison que le fonds d’investissement japonais a été associé à ce projet. Il participera au montage financier".

La commune de Casablanca, via le ministère de l’Intérieur, participera pour sa part à hauteur de 1,5 MMDH.

Et notre interlocuteur de conclure : "Le projet sera réalisé en trois phases. La première phase devrait être finalisée à temps", soit avant le Mondial 2030.

