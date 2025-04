CAN féminine de futsal. Maroc-Angola, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La rencontre sera diffusée sur la chaîne Arryadia et sur CAF TV sur YouTube à partir de 20 h.

En cas de qualification, la sélection féminine affrontera le vainqueur de la première demi-finale, qui opposera la Tanzanie au Cameroun plus tôt dans la journée.

Le Maroc avait assuré sa qualification pour les demi-finales après ses deux victoires face à la Namibie et au Cameroun.

