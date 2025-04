BUSINESS Appel d’offres de RAM : 15 milliards de dollars pour 188 avions et 60 moteurs de rechange

RÉVÉLATIONS. Les négociations en cours avec les constructeurs et les motoristes aéronautiques devraient aboutir dans les prochains mois, nous révèlent des sources sûres. Selon nos interlocuteurs, l’appel d’offres lancé en avril 2024 couvrira l’acquisition de 188 aéronefs et d'une soixantaine de moteurs de rechange pour un coût total d'environ 15 milliards de dollars, dont les premières livraisons devraient débuter à partir de début 2026.

"Afin de renouveler une partie de son parc actuel et de porter sa flotte à 200 avions d'ici 2037, Royal Air Maroc prévoit d'effectuer le plus gros investissement financier de toute son histoire", nous déclare une source ministérielle avant de détailler la ventilation des acquisitions programmées et leur coût.

