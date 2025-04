Akdital. La sortie de Mediterrania Capital Partners absorbée sans impact sur le titre

Après cinq années de partenariat, Mediterrania Capital Partners a finalisé la cession de l'intégralité de sa participation dans Akdital pour un montant brut estimé, selon les données publiques, à près de 972 MDH. Malgré cette opération portant sur 9,4% du capital, le titre n’a enregistré aucune volatilité notable. Soutenu par une stratégie ambitieuse à l’horizon 2030, Akdital renforce son positionnement en bourse.

Cinq ans après son entrée au capital d'Akdital, Mediterrania Capital Partners (MCP) vient de finaliser sa sortie complète du groupe, soldant ainsi un partenariat stratégique qui aura profondément marqué la trajectoire de l’opérateur privé de santé.

En 2020, Akdital avait ouvert 20% de son capital à MCP pour accompagner son ambition d’expansion. À travers cette opération, le groupe visait à accélérer le déploiement de ses infrastructures médicales, au moment où il comptait 15 établissements en activité.

La sortie de Mediterrania Capital Partners est intervenue le 22 avril 2025. Selon la déclaration publiée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), le fonds MCIII Al Razi Ltd a procédé à la cession de l’intégralité des 9,4% de parts qu’il détenait encore dans Akdital. L’opération a porté sur 733.290 actions, échangées sur le marché central au prix moyen pondéré de 1.326,24 DH par titre. Le montant exact de la transaction n’a pas été communiqué.

Cette sortie complète s’inscrit dans la continuité du désengagement amorcé trois ans plus tôt, en décembre 2022, lorsque MCP avait déjà cédé une première partie de sa participation à l’occasion de l’introduction en bourse d’Akdital sur le marché de Casablanca. La transaction d’avril 2025 marque ainsi la finalisation du cycle d’investissement engagé par MCP depuis 2020.

Cette opération de désengagement s'est accompagnée de la réalisation d'une plus-value significative pour MCP. Bien que le montant exact de l'investissement initial et le rendement financier généré n'aient pas été divulgués, MCP évoque des résultats "exceptionnels", à la fois sur le plan financier et sur celui de l’impact social.

Ce succès valide la stratégie d’investissement du fonds MCIII, qui consistait à accompagner des entreprises en forte croissance dans des secteurs essentiels comme la santé, en contribuant à leur transformation et à leur structuration avant de procéder à une sortie progressive et ordonnée.

Interrogé sur cette opération, Hatim Ben Ahmed, cofondateur et managing partner de Mediterrania Capital Partners, explique que "nous étions arrivés au bout du cycle d'investissement et avons donc pris la décision de céder notre participation sur le marché boursier".

"Nous sommes très reconnaissants envers l’équipe dirigeante d’Akdital pour le travail qu’elle a accompli au cours de ces cinq dernières années. Devenir leader du secteur privé de la santé et transformer le paysage médical au Maroc est un accomplissement majeur. Nous y avons modestement contribué, mais le mérite revient avant tout au management d'Akdital et à son président, Rochdi Talib, dont nous avons eu le privilège d’accompagner la vision".

Au-delà de cette sortie, Mediterrania Capital Partners confirme son engagement durable dans le secteur de la santé. "Chez MCP, nous continuons à être extrêmement présents dans le secteur de la santé. Nous sommes actionnaires de Promopharm, un acteur de référence dans les produits pharmaceutiques au Maroc, et nous nous apprêtons à accompagner le projet Dislog Dispositifs médicaux, qui est en train de devenir un leader des équipements et des consommables médicaux".

"La santé restera un secteur que nous suivrons avec beaucoup d'attention, car nous croyons profondément à son rôle dans le développement économique et social", conclut-il.

Quel impact sur le titre en bourse ?

La sortie de Mediterrania Capital Partners n'a pas perturbé le parcours boursier d'Akdital. La cession des 9,4% du capital détenus par le fonds a été absorbée de manière fluide sur le marché central, sans provoquer de pression notable sur le cours, qui s’est maintenu autour de ses niveaux habituels.

"Akdital dispose de fondamentaux solides, avec une trajectoire de croissance claire et une forte visibilité sur ses résultats futurs", souligne un analyste de marché. "Le groupe vient d’ailleurs de présenter une feuille de route ambitieuse pour 2025-2030, visant à porter son réseau à 62 établissements au Maroc, à créer 200 centres de diagnostic intelligents pour rapprocher les soins spécialisés des territoires, et à s’implanter dans plusieurs grandes villes du Golfe. Ce plan stratégique renforce l'attractivité du titre en consolidant ses perspectives de croissance à long terme".

Sur le plan boursier, la stabilité récente du cours confirme la confiance des investisseurs. Lors de la séance du 28 avril 2025, Akdital a clôturé à 1.410 DH, un niveau quasiment inchangé par rapport aux séances précédentes. Le titre a évolué dans une fourchette étroite entre 1.408 DH et 1.420 DH, traduisant une absence de volatilité anormale malgré l'augmentation du flottant.

"Le flottant d'Akdital s'est désormais accru à près de 48% du capital, améliorant la liquidité du titre et son accessibilité pour les investisseurs institutionnels".

Les actions cédées ont été majoritairement absorbées par des OPCVM actions et diversifiés, sensibles à la combinaison entre croissance soutenue, développement territorial et solidité financière.

