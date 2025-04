AgriEdge supervise plus de 2 millions d’hectares grâce au digital (AgriTech)

Comment l'intelligence artificielle peut-elle aider nos agriculteurs à produire mieux avec moins ? Moins d'eau, moins d'intrants, mais plus d'efficacité. Pour en savoir plus, Médias24 a reçu Faissal Sehbaoui, directeur général d'AgriEdge, une filiale d’Innovx.

Comment l'intelligence artificielle peut-elle aider nos agriculteurs à produire mieux avec moins ? Moins d'eau, moins d'intrants, mais plus d'efficacité. Pour en savoir plus, Médias24 a reçu Faissal Sehbaoui, directeur général d'AgriEdge, une filiale d’Innovx.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La première question qui a nourri la réflexion pour aboutir à la naissance d’AgriEdge est : comment développer une agriculture de précision adaptée au contexte marocain et africain ? L’entreprise voit le jour en 2017 grâce à un programme entrepreneurial lancé au sein du groupe OCP.

AgriEdge est incubée à l’Université Mohammed VI Polytechnique. "Nous avons existé sous forme de département, travaillé avec des chercheurs de l’université. Nous nous sommes beaucoup appuyés sur les laboratoires de l’établissement", relate Faissal Sehbaoui. Au fur et à mesure, un écosystème riche se crée.

En 2023, AgriEdge devient une filiale d’Innovx. Actuellement, l’entreprise est présente dans plusieurs pays africains. D’après son directeur général, elle supervise plus de 2 millions d’hectares grâce au digital, et est connectée avec 90.000 agriculteurs sur le continent.

AgriEdge permet d'optimiser la fertilisation en réduisant de 20% la quantité d'azote, et en améliorant de 24% le rendement de l'agriculteur.

Problématique de la data

Le secteur agricole, au niveau international, connaît une contrainte de disponibilité et de qualité de la data. En outre, en raison du changement climatique, les saisons ne se ressemblent plus.

"La data collectée l’année dernière ne va pas être utile pour cette année. Nous avons alors développé des modèles appelés modèles hybrides, leadés par cette ligne directrice du savoir-faire agronomique, amélioré avec l’IA, pour l’optimiser, booster sa performance", précise Faissal Sehbaoui.

En novembre 2024, AgriEdge lance l’initiative "Ask for AgWater". Celle-ci vise à révolutionner les pratiques d'irrigation en intégrant des technologies de pointe dans la gestion opérationnelle, tactique et stratégique de l'eau au niveau de l'exploitation.

"Nous devons avoir une approche écosystémique pour favoriser l’adoption d’outils digitaux sur l’eau. Avec cette initiative, nous travaillons sur la vulgarisation, la formation de tout ce qui est nouvelles technologies concernant la gestion de l’eau”, précise le directeur général de la filiale d’Innovx.

L’initiative vise 10.000 agriculteurs et 200 cadres, dont des agronomes, afin de les former et de les sensibiliser à la valeur ajoutée que peuvent créer les nouvelles technologies dans la gestion de l'eau au niveau d'une ferme agricole.

AquaEdge

L’une des premières solutions à voir le jour chez AgriEdge se nomme AquaEdge. Cette dernière s'appuie "sur des images satellites, sur des capteurs et, grâce à l’intelligence artificielle, transforme toute cette data en recommandation agronomique.”

La recommandation est liée à la quantité d’eau nécessaire à la plante, au meilleur moment pour l’arroser, en vue d’optimiser chaque goutte d’eau d’une exploitation agricole donnée.

"Cette solution permet toujours aux agriculteurs de réduire jusqu'à 30% d'eau. Ce quantité est énorme dans un contexte de sécheresse. Cela permet à l’agriculteur d’aller jusqu’au bout de sa saison et de réduire sa facture énergétique”, déclare Faissal Sehbaoui.

Innovations

AgriEdge est à l'origine de deux innovations. La première, CarboEdge, aide l'agriculteur à calculer son empreinte carbone, mais également à la simuler. "C’est-à-dire que s’il souhaite investir dans les panneaux solaires, il peut effectuer une simulation sur cette plateforme et voir combien d’empreinte carbone il peut gagner”, explique Faissal Sehbaoui.

La deuxième innovation, Trial Edge, simplifie les essais agronomiques sur le terrain, à travers une plateforme de digitalisation des essais au champ. De la conception au reporting, TrialEdge permet de digitaliser les protocoles, de centraliser le suivi et la collecte des données. Cette innovation veut également consolider les essais agronomiques.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.