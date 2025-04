À BOA, Othman Benjelloun effectue 4 nominations

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Il s'agit de quatre femmes promues DGA, apprend Médias24 de sources sûres.

Les 4 promues gardent leurs responsabilités actuelles et sont élevées au grade de directrice générale adjointe. La décision entre en vigueur le 2 mai 2025.

Il s'agit de :

– Nadia Houtti, responsable du bureau du président.

– Yasmina Bennani, responsable Partenariat et développement du groupe.

– Amal El Ouazzani, responsable Grandes entreprises.

– Zieneb El Korri, responsable du bureau SREP (Supervisory review and evaluation process).

