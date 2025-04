Lancement de deux nouveaux marchés dans le cadre de la réhabilitation de la gare Ouled Ziane

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La métropole connaît, depuis trois ans, de nombreux changements et travaux, lesquels se sont accélérés après l'arrivée du Wali Mhidia en préparation à deux événements majeurs que devra accueillir le Royaume, et la métropole spécifiquement, à savoir la CAN 2025 et le Mondial 2030.

De nouveaux marchés ont alors été lancés récemment dans le cadre de la réhabilitation de la gare Oulad Ziane, portant sur les "bâtiments" et les "aménagements extérieurs". Ces deux marchés sont estimés, respectivement, à 43,9 millions de DH et à 17 MDH, pour un délai d'exécution fixé à 10 mois chacun.

Ils portent sur plusieurs prestations, notamment l'installation de chantier, les gros œuvres, l'étanchéité, le revêtement, la menuiserie, et les faux plafonds.

La carte ci-dessous illustre la vue aérienne de la gare routière Oulad Ziane :

Plusieurs parties interviennent dans ce projet. La maîtrise d'œuvre est assurée par le groupement de sociétés H+E architecture, Handis et BETB. Le bureau de contrôle technique est Tecnitas, le bureau de contrôle topographique des travaux est GEODATA Maroc, tandis que le laboratoire pour le contrôle extérieur des travaux est LPEE.

