Coupe de la CAF. Berkane se qualifie en finale en éliminant Constantine

La RS Berkane recevra le 17 mai 2025, le club tanzanien Simba SC en finale aller de la coupe de la CAF.

Le retour se jouera le 25 mai 2025 en Tanzanie.

La Renaissance sportive de Berkane a éliminé ce dimanche 27 avril 2025 le club algérien SC Constantine en demi finale.

le match aller à Berkane, s’était soldé par la victoire sans appel de Berkane sur le score de 4 buts à zéro.

Au retour ce dimanche, le club algérien a gagné par 1-0.

Le match a été marqué par une forte intensité par moments mais l’ambiance générale était marquée par le fair play.

Berkane va disputer aussi sa 5e finale. Elle a déjà remporté le titre africain à deux reprises. Jamais deux sans trois?

