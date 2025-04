Clôture de la 17e édition du SIAM à Meknès

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, cette édition, tenue du 21 au 27 avril, sous le thème "Agriculture et monde rural : l'eau au cœur du développement durable", a été marquée par une participation record de près de 1.580 exposants et plus d’un million de visiteurs, consolidant davantage sa réputation et son impact positif sur le secteur dans son ensemble.

Les travaux de ce 17ᵉ SIAM, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le Prince Héritier Moulay El Hassan, se sont articulés autour de la gestion des ressources en eau et de l'adaptation aux changements climatiques, avec la participation de la France en tant qu'invité d'honneur.

Cette année, le salon a réuni des participants venus de 70 pays, ce qui a enrichi les débats et renforcé les liens avec les acteurs du secteur agricole venant des différents pays présents.

Il a offert à ces participants (agriculteurs, professionnels des industries agroalimentaires et des intrants agricoles, chercheurs, responsables gouvernementaux, acteurs économiques et institutionnels) l'occasion de découvrir les innovations dans le domaine agricole et les perspectives d'avenir du secteur, à travers 12 pôles thématiques s'étendant sur une superficie couverte de 124.000 mètres carrés.

Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts a organisé, lors de cette édition, une conférence internationale de Haut niveau sur le thème de la "Gestion de l'eau pour une agriculture durable et résiliente", avec la participation de 27 délégations étrangères, dirigées par des ministres et des chefs de délégations.

Cette conférence a servi de plateforme pour un dialogue stratégique sur les enjeux liés à l'eau et à l’agriculture, ainsi que sur les impacts du changement climatique, réaffirmant l’engagement ferme du Maroc à faire de l’interconnexion eau-agriculture un levier stratégique pour renforcer la souveraineté alimentaire.

Le 17ᵉ SIAM a également connu l'organisation de la cinquième Conférence ministérielle annuelle de l'initiative "AAA" (Adaptation de l'Agriculture Africaine), avec la participation de ministres africains de l'Agriculture et de représentants des institutions internationales et régionales.

Le programme scientifique de ce salon a été un tournant important pour l'échange de connaissances, avec l'organisation de 55 conférences, soulignant son rôle de catalyseur d’opportunités commerciales et scientifiques dans le secteur agricole.

Par ailleurs, le pôle "Produits du terroir" a accueilli 530 exposants représentant des groupements d'intérêt économique (GIE), des coopératives, des entreprises nationales et des participants d'Afrique de l'Ouest, leur offrant la possibilité de présenter leurs produits et de bénéficier de nouvelles opportunités commerciales.

À travers ce succès retentissant, le SIAM continue de jouer un rôle clé dans le développement d’une agriculture durable et résiliente, en facilitant les rencontres entre les différents acteurs du secteur et en encourageant l’adoption de solutions scientifiques innovantes face aux défis climatiques et aux évolutions nationales et internationales.

Voici les principaux chiffres de cette édition du SIAM qui s'est tenue du 21 au 27 avril à Meknès :

• Plus de 1 million de visiteurs ;

• 70 pays participants ;

• 1.580 exposants ;

• 55 conférences scientifiques ;

• Remise de 93 prix d'excellence

• Accréditation de plus de 850 représentants médiatiques.

