Green Open Lab déploie des solutions d’irrigation intelligente au service des agriculteurs

Dans un contexte où l'agriculture souffre des dérèglements climatiques, l'innovation technologique n'est plus une option, elle devient une condition de survie. Focus sur un secteur prometteur dans le royaume avec Amine Zarrouk, le président de la fondation Green Open Lab et fondateur de la startup Arwa.

Le président de la fondation Green Open Lab, Amine Zarrouk, et fondateur de la startup Arwa est intervenu sur le plateau de Médias24 au SIAM pour nous parler du programme de la fondation Green Open Lab. Celle-ci s’attaque à des enjeux de taille, de la gestion optimisée de l'eau, à la démocratisation de l'intelligence artificielle en milieu rural.

La fondation Green Open Lab a choisi d’optimiser l’irrigation et d’aider les agriculteurs à s’adapter aux périodes de sécheresse. L’objectif principal étant d’accompagner l’agriculteur et d’accélérer l’adoption de nouvelles technologies, de lui permettre d’avoir une technologie utile, adaptée à son besoin et accessible. Green Open Lab accompagne également les innovateurs pour obtenir une innovation frugale, adaptée au contexte de l’agriculteur marocain.

Le concept est de transformer le problème chez l'agriculteur en opportunité chez le jeune, qui peut innover. Amine Zarrouk explique que la fondation souhaite devenir "un catalyseur pour booster la créativité des jeunes".

Rompre l’isolement avec des solutions faciles à utiliser

Amine Zarrouk explique que ce genre de solutions permet “d’atténuer l’isolement des agriculteurs vivant dans des endroits reculés avec aucun accès au conseil agricole, ni la possibilité d’avoir des informations”.

La fondation a développé des solutions digitales pouvant indiquer de manière très précise la quantité d’eau qu’il faut donner, la répartition de cette irrigation sur la journée pour “pouvoir avoir le meilleur retour d’investissement sur chaque goutte d’eau”.

Comment est-ce que ça fonctionne ? Même sans compétences techniques, l’agriculteur peut se munir de son téléphone, poser la question en darija sur le meilleur moment pour irriguer, par exemple.

La fondation est installée dans la région de Sefrou. “L’innovation center et le diving lab se trouvent au milieu des vergers. Nous sommes près des agriculteurs. C’est la clé pour pouvoir proposer des solutions réalistes, adaptées aux besoins pour économiser l’eau.

Le président de la fondation Green Open Lab témoigne que c’est un vrai défi “d’élargir cette couverture et de réduire les zones blanches”.

La problématique des conseillers agricoles

Le modèle IA mis en place par Open Green Lab est une solution IoT based. Il permet de calculer les vapeurs de transpiration. L’intelligence artificielle combine les capteurs IoT et les satellites pour pouvoir réunir le maximum de data et apporter la meilleure réponse à l’agriculture.

“Cela va régler le problème de la pénurie des conseillers agricoles qualifiés”, déclare Amine Zarrouk. Et d’ajouter : “Chaque agriculteur dispose de son propre conseiller agricole, à portée de main.”

La stratégie Generation Green ambitionne d’avoir 5.000 conseillers agricoles à l’horizon 2030. En Afrique, certains pays disposent d’1 conseiller pour 10.000 agriculteurs. L’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) recommande d’en avoir 1 pour 500.

“Au Maroc, nous avons quelque chose de l’ordre de 1 conseiller pour 2.000 agriculteurs. Nous sommes mieux lotis que certains pays, mais nous sommes encore loin du compte pour avoir une agriculture efficace et efficiente."

