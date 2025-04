Fouzi Lekjaa devient 1er vice-président de la CAF

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La désignation de M. Lekjaa a été décidée lors de la première réunion du comité exécutif de la CAF qui a eu lieu dans la capitale ghanéenne, Accra.

A cette occasion, le Ghanéen Kurt Oraku a été désigné 2ème vice-président de la CAF et le Gabonais Pierre Alain Monguengui, 3ème vice-président.

La RD Congolaise Bestine Kazadi et le Mozambicain Faizal Sidat ont été nommés respectivement 4ème et 5ème vice-présidents.

إختيار السيد #فوزي_لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نائبا أولا لرئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم

جاء ذلك خلال أول إجتماع لللجنة التنفيذية للكاف بالعاصمة الغانية اكرا@FRMFOFFICIEL @caf_online_AR #لقجع pic.twitter.com/A8YKpYdzmc — Arryadia TV (@arryadiatv) April 26, 2025

