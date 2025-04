Baraka publie la liste des bénéficiaires des 450 permis d’exploitation de carrières délivrés en 2023

Dans une initiative susceptible de relancer le débat sur la gestion des carrières et leurs bénéficiaires, le gouvernement marocain, par l'intermédiaire du ministre de l'Équipement et de l'eau, Nizar Baraka, a publié des extraits des autorisations délivrées aux exploitants de carrières en 2023, ainsi que la liste des carrières fermées durant la même année.​

Dans une initiative susceptible de relancer le débat sur la gestion des carrières et leurs bénéficiaires, le gouvernement marocain, par l'intermédiaire du ministre de l'Équipement et de l'eau, Nizar Baraka, a publié des extraits des autorisations délivrées aux exploitants de carrières en 2023, ainsi que la liste des carrières fermées durant la même année.​

Selon les tableaux publiés dans la décision n° 507.25 du ministre de l'Équipement et de l'eau, parue dans le numéro du 14 avril 2025 du Bulletin officiel, les permis délivrés durant l'année 2023 concernent l'extraction de matériaux tels que la pouzzolane, le gravier, le sable, le marbre, les matériaux de construction, les remblais, les sables de rivières, le gypse, ainsi que les sables dunaires et sédimentaires.

La même décision indique que le ministère a accordé plus de 450 autorisations pour l'ouverture de nouvelles carrières sur l'ensemble du territoire national. Ces autorisations ont été délivrées à des entreprises, des particuliers et des coopératives, pour des durées d’exploitation des carrières variant de 7 jours à 30 ans.

D'autre part, 160 carrières ont été fermées à travers les différentes régions du Royaume.

La publication de ces listes a permis de rendre publiques des informations longtemps restées dans l'ombre. Cet effort de transparence, dans un secteur dominé, durant des décennies, par des personnes influentes bénéficiant d'un accès exclusif à cette activité, a été salué.

