Une task force économique Maroc France pour les chantiers du Mondial 2030

Sous les projecteurs du complexe Mohammed VI à la Maâmora, investisseurs, banquiers et industriels marocains et français ont donné ce 24 avril le coup d’envoi d’une nouvelle séquence de coopération économique : un mémorandum d’entente, signé par Fouzi Lekjaâ et le ministre français Laurent Saint‑Martin, instaure une task‑force mixte dédiée aux chantiers du Mondial 2030.

Bonne humeur et tapes amicales étaient au rendez-vous ce jeudi 24 avril 2025, au complexe sportif Mohammed VI à la Maâmora. L'amphithéâtre avait d'ailleurs du mal à contenir une partie du public d'acteurs économiques attirés par un thème porteur: les chantiers du Mondial 2030. Plusieurs étaient spécialement venus de France assister à cet événement inaugural d'une nouvelle séquence maroco-française.

Côté français, il y avait BPI France, le ministre chargé du Commerce extérieur et des Français de l'étranger Laurent Saint-Martin ainsi que des dirigeants d'entreprises françaises implantées au Maroc ou souhaitant le faire; et d'autres cherchant à vendre des produits ou du savoir-faire.

Côté marocain, la CGEM a mobilisé une partie de ses membres. Le concept étant que dans les marchés attribués pour le Mondial 2030, les entreprises marocaines puissent être impliquées, sous une forme ou une autre.

Un MoU, memorandum d'entente visant à créer une task force commune pour ces chantiers et cet horizon, a été signé par Laurent Saint Martin et Fouzi Lekjaâ.

Pour Mehdi Tazi, vice-président général de la CGEM, interrogé par Médias24, "les entreprises marocaines de toutes tailles doivent tirer profit des investissements du Maroc en vue de cette Coupe du monde". C'est pour cela que la CGEM organise avec la FRMF, un événement qui leur est spécialement dédié. Cela se passera le 21 mai prochain et un échange approfondi aura lieu avec les entreprises marocaines.

"Les entreprises étrangères ayant du savoir-faire et de la valeur ajoutée" ont également leur place, estime M. Tazi. Une partie de cette matinée a d'ailleurs été consacrée à des contacts entre les entreprises des deux côtés de la Méditerranée.

L'événement était d'ailleurs co-organisé par BPI France, la FRMF, la CGEM, avec l'appui de la Chambre française et de l'ambassade de France. Un événement sympathique, bon enfant, un peu comme des fiançailles sur le thème du Mondial, chacun déclarant son affection à l'autre, mais sans oublier le business.

Les bons mots n'étaient pas absents: "Vivement une finale France-Maroc en Coupe du monde 2030, à Casablanca bien sûr", dira Lekjaâ au micro. Saint-Martin rappelle la demi-finale France-Maroc en 2022 ["il fallait bien qu'il y ait un gagnant"]. Mais contrairement à la compétition, dans les chantiers comme ceux-ci, "on peut être deux gagnants, win-win". Là, on parle business bien sûr.

Les deux pays font partie du cercle fermé de ceux qui organisent de grands événements internationaux, conviennent Lekjaâ et Saint Martin. Il y a donc des choses à faire, ensemble. L'ONCF, l'ONDA, la SMIT, l'ANP et Sonarges interviennent. Ainsi que plusieurs banques. Attendons de voir la suite. Un événement à La Maâmora a contribué à rapprocher davantage et de nouveau la France et le Maroc.

