Le Maroc mobilisera 3 à 4 milliards d’euros d’investissements touristiques d’ici 2030 (Imad Barrakad)

Pilier majeur de l'attractivité territoriale du Maroc, le secteur du tourisme représente une opportunité unique pour renforcer les dynamiques de partenariat avec les entreprises françaises, a déclaré le directeur général de la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT) lors de son intervention dans un panel du forum d'affaires Maroc-France consacré au Mondial 2030.

"Le développement du secteur touristique avant le Mondial est une priorité du gouvernement"

Imad Barakat a ainsi affirmé que cette échéance allait permettre d'accélérer les transformations structurelles du Maroc d’ici 2030 grâce à un volume exceptionnel d’investissements touristiques.

"Ce secteur est prioritaire pour le gouvernement, qui a établi une feuille de route précise pour développer les investissements, la demande et la connexion aérienne", a déclaré le directeur général de la SMIT en ajoutant que la récente accélération des fruits de cette stratégie avait permis d'aboutir à 17,4 millions de visiteurs en 2024, alors que les prévisions tablent sur 17,5 millions en 2026.

Optimiste, il a tenu à préciser que le Mondial 2030 devrait permettre de dépasser l'objectif de 26 millions de touristes initialement prévu en 2030 par la feuille de route.

Les quatre axes prioritaires qui mobiliseront entre 3 et 4 milliards d’euros

Sur la partie investissement, la SMIT travaille sur l'amélioration de l'expérience touristique en mettant l’accent sur le développement de tous les éléments d'attractivité du territoire, qui font l’objet d’une collaboration avec les collectivités locales pour faire émerger de nouvelles locomotives touristiques comme c'est le cas pour la ville de Rabat.

Selon Imad Barakat, le deuxième élément à développer a trait à la "petite animation" qui fait l'objet d'un travail avec BPI-France et d'une collaboration entre des start-up marocaines et françaises.

Tertio, les établissements hôteliers et leurs moyens de production font actuellement l'objet d'une mobilisation d'un demi-milliard d'euros par le gouvernement pour une mise à niveau et l'amélioration de la qualité de service des 62.000 lits existants qui sont en cours de rénovation.

En dernier lieu, la création de capacité hôtelière avec des projets structurants dont des parcs d'attractions, qui devraient mobiliser au total entre 3 et 4 milliards d'euros, avec un impact certain sur le tissu industriel et la qualité des visiteurs, notamment français.

Une annonce importante et inédite qui permet de mesurer avec davantage de précision les efforts financiers qui seront consentis durant les cinq prochaines années par le Maroc pour développer le secteur touristique avant l’événement planétaire que le Royaume accueillera en 2030.

En images, l'intervention du directeur général de la SMIT lors du panel du forum Maroc-France consacré à l'organisation du Mondial 2030 (à partir de 50:00)

