Souss-Massa. Le démarrage de la deuxième station de dessalement espéré d’ici la fin d’année (Noureddine Kessa)

Dans un contexte marqué par une sécheresse structurelle, un stress hydrique soutenu et des défis climatiques qui redessinent les équilibres du monde rural, la question de l'adaptation régionale devient cruciale. Comment les territoires agricoles s'organisent-ils pour produire autrement et innover ? Médias24 a reçu Noureddine Kessa, directeur régional de l’Agriculture (DRA) de Souss Massa.

“La région Souss-Massa présente un modèle de résilience par rapport au changement climatique”, annonce d’emblée Noureddine Kessa, directeur régional de l’Agriculture (DRA) de Souss Massa.

La région a connu 7 ans consécutifs de stress hydrique soutenu. “Nous sommes à 40% de pluviométrie par rapport à la moyenne de la région qui est de 250 millimètres”, précise notre interlocuteur.

Deuxième station de dessalement

La première station de dessalement a pu résoudre le problème pour le maraîchage. Le DRA Souss-Massa affirme qu’une deuxième station verra le jour. Il explique : "Cette station sera la plus grande au niveau national et de l’Afrique. Elle pourra produire plus de 350 millions de m³ de production d’eau dessalée et 250 millions pour l’irrigation".

"Nous espérons le démarrage de la station en fin d'année, ce qui donnera beaucoup d'espoir aux gens", nous déclare-t-il.

Dessalement

Le grand projet de dessalement de Souss-Massa a pu "soulager l’irrigation et préserver l’activité agricole". Cela a permis de donner un nouvel élan à l’agriculture dans la région.

"Aujourd'hui, la région Souss-Massa est pratiquement à 90% reconvertie en goutte à goutte, ce qui résulte en une économie d'eau par hectare qui dépasse les 2000 mètres cube", abonde le DRA de la région.

Mais est-ce que ce projet de dessalement suffit à satisfaire les besoins en eau agricole ? Nourredine Kessa affirme qu’il existe une forte demande sur l’eau dessalée, même si elle coûte 5 dirhams.

Première région à bénéficier de dessalement pour l'irrigation et l'eau potable

La station de dessalement produit "275 000 mètres cubes, 150 000 pour l'eau potable et 125 000 pour l'irrigation". La région de Souss Massa a été la première à bénéficier de dessalement pour l’irrigation et l’eau potable.

"Dans quelques semaines, une extension va voir le jour pour durer 18 mois afin d’atteindre 400.000 mètres cubes en production, la moitié pour l’irrigation et l’autre moitié pour l’eau potable", précise notre interlocuteur.

Afin de réussir dans les projets de dessalement, il faut préserver la nappe. Le programme national d’économie d’eau a des projets au niveau de la plaine. La région Souss-Massa a pu bénéficier de 50.000 ha reconvertis, 138.000 ha ont été équipés en goutte-à-goutte.

