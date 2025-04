Opérations d'importation. Crédit Agricole du Maroc, l’ONICL et PORTNET signent un partenariat sur la digitalisation de la gestion des cautions bancaires

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La gestion des cautions bancaires précitées, composante majeure du processus de dématérialisation des opérations d'importation et d'exportation des céréales et des légumineuses, est ainsi complétée par « la digitalisation de la gestion de la caution bancaire », annonce un communiqué publié à l'occasion.

Ce faisant, grâce à l’échange sécurisé et informatisé des données, réalisé par le biais de Portnet se traduire par des améliorations palpables en termes de réduction des délais de traitement, d’optimisation des coûts opérationnels, ainsi que de diminution des risques d'erreurs humaines et de pertes de données.

La mise en place de ce projet s'inscrit dans la stratégie de dématérialisation engagée conjointement par le Crédit Agricole du Maroc et l'ONICL, tout en s'inscrivant dans la continuité des services offerts par PORTNET S.A. L'objectif est de permettre une gestion dématérialisée et sécurisée des cautions bancaires, simplifiant ainsi les démarches internationales pour les opérateurs.

La signature s'est faire en marge du SIAM ce jeudi 24 avril à Meknès en présence de Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.

