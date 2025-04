Les terrassements du Grand Stade Hassan II bientôt achevés, lancement prochain des appels d’offres pour le gros œuvre

Chantiers CAN 2025 et Mondial 2030 : la CGEM et la FRMF vont rencontrer les entreprises marocaines

M. Belqasmi s’exprimait ce jeudi 24 avril 2025 dans le cadre du Business Forum Maroc-France consacré au Mondial 2030.

Des appels d’offres pour le gros œuvre et des lots techniques seront bientôt lancés, a révélé M. Belqasmi.

Pour rappel, les travaux de terrassement sont assurés par la Société générale des travaux du Maroc (SGTM), qui avait remporté ce marché (Lot 1), en août 2024, pour 356 millions de DH.

Les travaux de terrassements généraux englobent l’implantation des ouvrages, l’amenée, la mise en place, le repli de tous les matériaux et matériels nécessaires, l’abattage et le dessouchage des arbres et arbustes existants et la transplantation des palmiers et arbres.

Doté d'un budget global prévisionnel de 5 MMDH, ce stade, avec ses 115.000 places, sera le plus grand stade en Afrique et le deuxième plus grand à l’échelle mondiale.

Début février 2025, Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), avait indiqué que la fin des travaux de ce stade est prévue en 2027.

Le Forum d'affaires Maroc-France a vu la participation de plus de 300 opérateurs économiques des deux pays. Il a été organisé par BPI France, la FRMF et la CGEM avec l’appui de l’ambassade de France.

