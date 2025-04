Les négociations pour l'acquisition de 200 avions par RAM avancent bien

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Ce que l'on retient des indiscrétions qui nous sont parvenues, c'est que :

- Royal Air Maroc va diversifier sa flotte en faisant appel à au moins trois fournisseurs. Les négociations se déroulent avec quatre constructeurs différents.

- Des discussions se poursuivent également avec trois motoristes.

- La compensation industrielle au Maroc fait partie des critères de décision.

- La formation des pilotes, en particulier pour les nouveaux constructeurs, est également une question essentielle. La formation est également une question plus transversale : en plus des pilotes, elle concerne le MRO (Maintenance, Repair & Overhaul), où les centres de maintenance ainsi que leurs personnels doivent obtenir des certifications très exigeantes aussi bien de la part des autorités de navigation internationales que des constructeurs et fournisseurs de pièces.

Selon l'une de nos sources, le Maroc est intéressé par les avions Airbus pour les vols moyen et long-courriers. Le contenu de la commande n'est pas encore connu avec précision, mais des modèles comme les A320 et les A350 sont probables.

S’il n’y a pas à ce niveau beaucoup d’informations disponibles, notamment sur la répartition de la commande en termes de marque et de modèle d’avion, une de nos sources nous affirme que les négociations sont en cours avec l’avionneur européen Airbus et qu’elles avancent bien.

Dans le cadre de sa nouvelle commande qui vise à renforcer sa flotte à hauteur de 200 avions à l’horizon 2037, RAM pourrait aussi renforcer sa flotte de B787 Dreamliners pour ses destinations long-courriers. Il en va de même avec les Embraer qui auront surtout vocation à renforcer les destinations court-courriers.

Diversifier les fournisseurs

Selon une troisième source, le choix de s’ouvrir sur d’autres fournisseurs que Boeing, qui constitue aujourd’hui la majorité écrasante de la flotte de RAM, notamment pour les moyen-courriers, se justifie aussi bien par la volonté d'accélérer les délais de livraison que par les synergies que cela devrait créer pour une flotte aussi étoffée.

Toutefois, souligne notre source, plusieurs défis, tant en matière de maintenance que de formation, devront être envisagés. En effet, les techniciens de RAM ainsi que le personnel navigant sont habitués à travailler sur des appareils Boeing.

Des investissements devront ainsi être envisagés pour élargir la base de maintenance de la RAM (ATI) qui est déjà spécialisée dans la maintenance quotidienne de la famille des B737 de la compagnie, et de celle des A320 détenus par Air France. Une autre filiale de Safran, en partenariat avec RAM, réalise la maintenance des moteurs CFM56-5B et CFM56-7B qui sont parmi les modèles les plus fréquents dans l’aviation mondiale.

Un autre modèle, les moteurs LEAP fruits du partenariat Safran-GE, devraient aussi être opérés par l’entreprise basée à Nouaceur à partir de 2026. Ce moteur équipe la majorité des familles d’avions monocouloirs de nouvelle génération, Airbus A320neo et Boeing 737 MAX.

D’autres investissements devront concerner les formations des pilotes et du personnel navigant.

Il est à rappeler que RAM ne détient plus d'appareils Airbus dans sa flotte depuis plusieurs années, notamment à cause des surcoûts liés à la maintenance et du manque de synergies. RAM avait acquis au début des années 2000 plusieurs Airbus A320 qu’elle avait fini par céder. La compagnie a aussi procédé à la location d’aéronefs de la même famille pour faire face aux périodes de pic estival.

La partie compensation a fait l'objet de négociations approfondies avec les quatre constructeurs consultés. RAM était cette fois-ci en position plus influente que lors des précédents épisodes, en raison de la taille de sa commande.

Embraer développe sa chaîne d'approvisionnement au Maroc

Le constructeur brésilien, spécialisé dans les avions de petite ou moyenne taille, annonce ce jeudi 24 avril 2025 sa décision de "renforcer sa chaîne d'approvisionnement au Maroc".

Dans un communiqué, on apprend qu'une "délégation de haut niveau d'Embraer a conclu une visite officielle au Maroc afin d'évaluer la chaîne d'approvisionnement aéronautique du pays. Cette initiative fait suite à un récent protocole d'accord signé entre le gouvernement marocain et Embraer pour explorer d'éventuels projets communs".

"Embraer voit d'importantes opportunités de collaboration commerciale et industrielle, le Brésil et le Royaume du Maroc partageant un engagement fort en faveur du renforcement de la coopération et des investissements. Ces opportunités couvrent l'aviation commerciale, la défense et la mobilité aérienne urbaine".

"Le Maroc possède une industrie aéronautique en plein essor, et nous avons identifié des fournisseurs clés susceptibles d'intégrer notre chaîne d'approvisionnement mondiale", a déclaré Roberto Chaves, vice-président exécutif des achats et de la chaîne d'approvisionnement mondiaux chez Embraer. "Nous sommes convaincus qu'il existe des opportunités de bénéfices mutuels, à court et à long terme, grâce à l'innovation et à la croissance économique des deux pays".

Le communiqué ajoute qu'Embraer "a choisi le Maroc comme partenaire régional clé pour la mise en place d'un programme de chaîne d'approvisionnement robuste. L'industrie aéronautique marocaine a démontré de solides compétences dans des domaines tels que les aérostructures, l'usinage, la tôlerie et les composites", rappelle le constructeur.

La coopération pourrait également inclure des programmes de formation, des capacités MRO et des domaines supplémentaires de collaboration potentielle, tels que la recherche et la technologie, annonce Embraer.

Ce communiqué confirme que le constructeur brésilien s'achemine vers un ou plusieurs accords avec RAM et d'autres entités marocaines.

