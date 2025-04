Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire lance une plateforme dédiée à l’information juridique

La nouvelle plateforme électronique "Bibliothèque juridique et judiciaire", conçue par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, centralise l’ensemble de l’information juridique et judiciaire. Textes législatifs, décisions de justice, publications doctrinales : le site permet le téléchargement, l’impression et la consultation de milliers de documents, répondant aux besoins des professionnels du droit, des chercheurs et du grand public.

Dévoilée lors d’une rencontre conjointe entre le CSPJ, la Présidence du ministère public et la Cour des comptes, en marge de la 30e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), cette nouvelle plateforme constitue un portail unifié pour l’accès à l’information juridique et judiciaire.

Elle constitue également un espace de documentation judiciaire offrant aux professionnels, chercheurs et citoyens l’accès à un riche fonds documentaire et à des services numériques avancés, renforçant ainsi l’ouverture institutionnelle et la transparence dans la gestion de la justice.

A cette occasion, le secrétaire général du CSPJ, Mounir El Mountassir Billah, a souligné que le lancement de cette plateforme électronique s’inscrit dans la vision du Conseil visant à diffuser et généraliser l’information juridique, comme étant un élément fondamental pour sensibiliser les citoyens et promouvoir une culture juridique, relevant que le Maroc connaît un essor global, centré sur le citoyen, dans divers domaines.

Cette initiative répond à une demande des professionnels, étudiants et chercheurs pour des textes juridiques et des ouvrages doctrinaux, a-t-il ajouté, poursuivant que, dans le cadre de son plan stratégique, le Conseil a ainsi consacré une mesure spécifique pour rapprocher l’information juridique du public via une rubrique dédiée du site internet servant de portail autonome pour la culture juridique et judiciaire.

Le secrétaire général a également affirmé que cette nouvelle plateforme constituera une référence scientifique et intellectuelle fiable, valorisant les réalisations juridiques, tout en œuvrant à promouvoir une lecture renouvelée des dispositions législatives et des ouvrages doctrinaux.

Et d’ajouter que le site web permet le téléchargement et l’impression des références, tout en restant soumis à un développement continu afin de répondre aux attentes des acteurs judiciaires, universitaires et de tous les usagers des institutions judiciaires.

Cette initiative numérique s’inscrit dans le cadre de la participation du CSPJ aux activités de la 30e édition du SIEL. Le pavillon du Conseil est dédié à la présentation de ses réalisations, à la sensibilisation des visiteurs à son rôle, à travers des rencontres ouvertes, des publications explicatives et des ateliers interactifs sur le processus judiciaire et le rôle du Conseil dans le renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire et la modernisation de ses mécanismes.

