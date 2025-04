Équivalence : les diplômes français désormais reconnus automatiquement au Maroc

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation a annoncé une nouvelle mesure qui marque un tournant pour des milliers de diplômés marocains formés en France.

Cette décision, officialisée par le Bulletin officiel n° 7392 du 10 février 2025, vise à simplifier un processus jusque-là perçu comme complexe et chronophage. L'obtention d’une équivalence impliquait un long parcours administratif, comprenant le dépôt de dossiers, leur examen par des commissions spécialisées et, enfin, la publication des décisions dans le Bulletin officiel.

En supprimant cette étape pour les diplômes français, le ministère entend fluidifier l’accès au marché de l’emploi et lever un obstacle administratif souvent décrié par les diplômés.

