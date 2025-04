Egor Fedorov (inDrive) : “Le Maroc, avec l'Égypte, comptent parmi nos marchés les plus performants à l’échelle mondiale”

Contenu Partenaire

• Médias24. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur inDrive et ses opérations dans la région MENA ?

Egor Fedorov. Notre plateforme donne le pouvoir de choix pour les utilisateurs et les chauffeurs, proposant des tarifs équitables avec les commissions les plus réduites du marché. Cela met en avant l’humain plus que l’algorithme. inDrive est aujourd’hui présent dans 48 pays à travers le monde, notamment dans la région MENA.

Pour l’instant, nous concentrons nos efforts sur le Maroc et l’Égypte, et nous venons tout juste de lancer nos opérations en Arabie saoudite. Le Maroc et l’Égypte comptent d’ailleurs parmi nos marchés les plus performants à l’échelle mondiale.

• Quel est votre principal argument différenciateur par rapport aux autres applications VTC ?

Vous avez peut-être déjà entendu parler de notre système de tarification négociée ? À Marrakech, par exemple, les passagers peuvent proposer un prix et le négocier directement avec le chauffeur. Les utilisateurs adorent cette approche.

C’est d’ailleurs ce qui a fait notre succès en Égypte : cette pratique est profondément ancrée dans la culture locale. On peut négocier presque tout, alors pourquoi pas un trajet ? L’idée a été adoptée immédiatement, de manière très organique.

Quand nous sommes arrivés au Maroc il y a quelques années, la dynamique a été très similaire : notre croissance a été fulgurante. Aujourd’hui, nous sommes en tête du marché. Nous avons même dépassé Careem, qui dominait jusqu’alors.

Nous avons aussi lancé un service interurbain : vous pouvez par exemple réserver une course de Casablanca à Marrakech avec un chauffeur privé. C’est très pratique, car vous n’avez plus besoin d’aller jusqu’à la gare – le chauffeur vient vous chercher chez vous et vous dépose directement à l’adresse souhaitée.

Et ce n’est pas tout : nous avons également lancé un service de livraison avec coursiers, et plus récemment le Moto Taxi. Ce dernier produit est parfaitement adapté aux villes congestionnées. Dans des métropoles comme Casablanca, notamment aux heures de pointe, pouvoir circuler en moto permet de gagner un temps considérable. C’est une solution particulièrement appréciée par nos utilisateurs.

• Comment vous assurez-vous que vos initiatives à impact dépassent les simples cases à cocher de la RSE ?

Chez inDrive, l’impact social est au cœur de notre modèle. En tant qu’entreprise à mission, nous nous laissons guider par les besoins réels des personnes.

C’est aussi ce qui explique notre succès : nous comptons des centaines de millions d’installations à travers le monde, et aujourd’hui, nous sommes la deuxième application de mobilité au niveau mondial, juste derrière Uber.

Nos utilisateurs sentent que nous nous soucions sincèrement d’eux. Un exemple concret : notre commission est plafonnée à 10%. À titre de comparaison, certaines plateformes concurrentes peuvent aller jusqu’à 30% par course au Maroc. Imaginez : vous croyez payer un tarif juste, mais un tiers de ce montant est aspiré par la plateforme. Nous, nous restons à 10%, ce qui est perçu comme beaucoup plus équitable. Résultat : les chauffeurs gagnent mieux leur vie, et les passagers bénéficient de prix plus abordables.

Au-delà de notre modèle économique, nous menons également des projets sociaux majeurs. Actuellement, nous avons 7 initiatives globales déployées dans 17 pays, impliquant déjà des millions de personnes. Au Maroc, l’un de nos projets phares est l’académie de football Supernovas.

Créer une école de football est un levier formidable pour le changement. Ici, le football est omniprésent, surtout chez les jeunes garçons. C’est le meilleur moyen de créer un lien, de rassembler, d’inspirer.

Nous proposons une formation de très haut niveau, totalement gratuite, destinée à des adolescents talentueux. Une fois en confiance, nous engageons des discussions sur leur rôle dans la société, sur les valeurs, sur ce que cela signifie d’être un homme aujourd’hui. Nous ciblons en particulier les jeunes issus de quartiers défavorisés, souvent sans figure paternelle, pour leur offrir un autre regard sur l’avenir.

Aujourd’hui, le programme est actif dans trois villes marocaines : Agadir, Tétouan et Tanger, et a déjà touché environ 150 jeunes. Mais nous voulons aller plus loin : étendre le programme à Casablanca et Rabat, et surtout en faire bénéficier les familles de nos chauffeurs.

Par exemple, un chauffeur engagé, qui travaille bien, peut offrir à son enfant la possibilité d’intégrer gratuitement l’une des meilleures écoles de football du pays. C’est une immense fierté pour lui, une forme de reconnaissance, mais surtout une opportunité exceptionnelle pour sa famille. Et ce type d’initiatives, nous en avons plusieurs. Le Maroc reste l’une de nos toutes premières priorités pour leur déploiement.

• Et justement, comment choisissez-vous les domaines d’investissement social ? Sport, éducation, culture… Qu’est-ce qui guide vos choix ?

Beaucoup d’entreprises occidentales ont encore tendance à agir en « white savers ». Elles arrivent avec l’idée qu’elles savent mieux que tout le monde ce qui est bon pour les autres. Par exemple, certaines marques viennent distribuer des chaussures à des enfants africains, sans vraiment chercher à comprendre leurs besoins profonds.

Nous, nous faisons exactement l’inverse. Nous allons sur le terrain, nous écoutons. Nous posons des questions aux communautés : "De quoi avez-vous besoin ?", "Comment pouvons-nous, avec nos ressources, vous aider à transformer votre quotidien ?". Et les réponses sont souvent très simples, très humaines : un meilleur accès à l’éducation pour les enfants, des soins de santé, des outils pour améliorer l’autonomie économique…

Nous travaillons également en partenariat étroit avec des ONG locales, qui ont une connaissance fine des réalités sociales. Ensemble, nous concevons des projets concrets, utiles, durables, et surtout, qui ont du sens pour ceux à qui ils s’adressent.

• inDrive est présente au Maroc depuis 2022. Quel a été l’impact local sur les communautés et les chauffeurs ?

En promouvant l’équité, inDrive favorise l’autonomisation économique, non seulement pour les utilisateurs et les chauffeurs, mais aussi pour les communautés locales, dans une logique de réduction des inégalités. Cette volonté d’émancipation est inscrite dans l’ADN de notre entreprise.

En 2023, nous avons organisé au Maroc la toute première course spécifiquement conçue pour les personnes en situation de handicap, dans le cadre de l’initiative Your Pace. L’événement s’intitulait inDrive Kids & Unlimited Race.

Par ailleurs, nous avons planté plus de 50 000 arbres fruitiers et à noix, en partenariat avec la High Atlas Foundation, dans l’objectif de soutenir la durabilité écologique et les revenus des agriculteurs locaux.

En 2024, nous avons officiellement lancé au Maroc notre projet Supernovas, une initiative humanitaire autour du football destinée aux enfants vivant dans des petites communautés rurales. J’en ai parlé plus tôt, mais je tiens à souligner que les projets à impact sont le cœur même de notre activité.

Dans d’autres pays, nous avons développé encore plus de programmes, comme Aurora, un prix qui célèbre les femmes fondatrices de startups, ou encore Beginit, un programme éducatif innovant. Ces deux projets seront prochainement lancés au Maroc également.

Du côté des chauffeurs, nous avons mis en place un programme de bien-être, notamment pour ceux en situation de handicap dans la région MENA. inDrive a aussi noué un partenariat avec une compagnie d’assurance, afin de proposer des réductions exclusives sur les assurances auto tous risques à ses chauffeurs.

Enfin, sur le plan technologique, nous soutenons les startups IT locales dans les marchés émergents, là où le capital-risque est rare, malgré la richesse des talents. Grâce à notre unité d’investissement, New Ventures, nous sommes prêts à injecter jusqu’à 100 millions USD dans les jeunes pousses les plus prometteuses.

• Vous affirmez souvent qu’inDrive est une entreprise engagée (purpose-driven). Que signifie cela et comment cela influence-t-il votre stratégie d’entreprise ?

Notre raison d’être, c’est de combattre les injustices pour rendre le monde plus équitable. Tous nos projets à impact s’inscrivent dans cette mission. Nous intervenons principalement dans quatre domaines clés : le sport, l’éducation, les startups, et les industries créatives.

Récemment, nous avons organisé au Caire la cérémonie des Aurora Tech Awards. Nous avons reçu plus de 2 000 candidatures issues de 116 pays, soit le double par rapport à l’année précédente. À l’issue de cette sélection, nous avons réuni dix fondatrices visionnaires, des femmes qui construisent des entreprises tout en générant de l’impact social.

Nous avons aussi rassemblé des leaders influents de toute la région MENA — investisseurs, décideurs publics, acteurs de l’écosystème — pour engager un dialogue sur la nécessité d’investir dans les femmes entrepreneures.

Le Maroc, avec son écosystème startup dynamique, a un rôle central à jouer dans ce mouvement. D’ailleurs, la majorité des finalistes et lauréates de ces dernières années venait d’Afrique, notamment du Nigeria et du Kenya. Nous espérons voir des gagnantes marocaines lors des prochaines éditions.

Quant au programme Beginit, il vise à inciter les jeunes à devenir des leaders du changement, pour bâtir un monde plus durable, inclusif et juste. Ce programme est déjà actif dans dix régions du Kazakhstan. Il propose une formation gratuite en leadership social à des lycéens, pour leur permettre de concevoir et de mettre en œuvre leurs propres projets. L’initiative sera bientôt étendue au Pakistan et à l’Égypte.

L’année dernière, nous avons organisé un événement très réussi en Tanzanie avec les enseignants du programme Beginit. Le programme n’a pas encore démarré au Maroc, mais nous y voyons une initiative stratégique et espérons pouvoir le lancer prochainement.

• Quelles sont les prochaines zones géographiques ou les nouveaux domaines d’impact social qu’inDrive souhaite explorer ?

Notre priorité reste les marchés émergents : l’Afrique, l’Amérique latine, l’Asie, le Moyen-Orient… Partout où nous pouvons offrir un service équitable et accessible, et contribuer à améliorer la mobilité et les conditions de vie des populations.

Nous avons une ambition claire : impacter positivement 1 milliard de personnes dans les pays où nous opérons. Ces régions regroupent près de 4 milliards d’habitants, et notre mission est de mobiliser notre puissance technologique et notre présence terrain pour faire une vraie différence.

Cela passe bien sûr par nos services, mais aussi par notre engagement sur des enjeux sociétaux forts. Par exemple, nous menons actuellement une campagne au Népal contre les violences faites aux femmes. Là-bas, ces actes sont encore largement impunis. Nous soutenons une organisation locale qui produit du contenu éducatif et de sensibilisation, et nous mettons notre plateforme à disposition pour toucher des millions de personnes et faire passer le message. Parce qu’être informé, c’est déjà faire un premier pas vers le changement.

Aujourd’hui, nous menons 7 projets à impact dans 17 pays, et ce n’est qu’un début. Notre plan est de déployer progressivement ces initiatives dans les années à venir, pour qu’à l’horizon des six prochaines années, nous atteignions cet objectif ambitieux d’un milliard de vies transformées.

