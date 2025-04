Chantiers CAN 2025 et Mondial 2030 : la CGEM et la FRMF vont rencontrer les entreprises marocaines

La CGEM et la FRMF coorganisent un événement en mai prochain à Rabat pour présenter aux acteurs économiques nationaux les projets liés à l’organisation de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2030.

La CGEM et la FRMF coorganisent un événement en mai prochain à Rabat pour présenter aux acteurs économiques nationaux les projets liés à l’organisation de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2030.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), en partenariat avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF), organise un événement dédié à la présentation des projets liés à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 et de la Coupe du monde 2030 au profit des entreprises marocaines.

Selon nos sources, cet événement, prévu pour le mois de mai à Rabat, a pour objectif de rassembler l'écosystème entrepreneurial marocain autour des perspectives économiques offertes par ces deux compétitions. L’initiative ambitionne de mettre en lumière les chantiers d’infrastructures, de logistique, de services et de technologies pour encourager la participation du secteur privé national.

Ce rendez-vous permettra de clarifier le rôle que les entreprises marocaines pourraient jouer dans la préparation et la réussite de ces événements sportifs d’envergure mondiale.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.