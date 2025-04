Bassin de Sakia El Hamra et Oued Eddahab : un plan en cours pour anticiper les pénuries d’eau

L’Agence du bassin hydraulique de Sakia El Hamra et Oued Eddahab élabore un plan de gestion de la pénurie d’eau. L’étude, d’un budget de 1,2 million de DH, s’étalera sur une année et comprendra un diagnostic des ressources, une caractérisation de la sécheresse et un plan d’action opérationnel.

Face aux tensions croissantes sur les ressources hydriques, l’Agence du bassin hydraulique de Sakia El Hamra et Oued Eddahab (ABHSHOD) engage une nouvelle étape dans la planification de la gestion de la sécheresse. Un plan de gestion de la pénurie d’eau (PGPE) est en cours d’élaboration pour l’ensemble de la zone d’action de l’Agence, avec un budget alloué de 1,2 million de dirhams.

Ce travail s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de gestion intégrée des ressources en eau, conformément aux dispositions de la loi 36-15 relative à l’eau. Il vise à anticiper les situations de stress hydrique et à mettre en place des réponses opérationnelles adaptées, en particulier dans les régions les plus vulnérables.

Trois axes structurent l’étude en cours :

Mission I : diagnostic et évaluation des ressources en eau, tant souterraines que de surface. Cette phase comprend également une analyse de la situation de l'alimentation en eau potable et industrielle (AEPIT) dans les villes et centres de la région, ainsi que des usages agricoles.

Mission II : caractérisation de la sécheresse et de la pénurie d'eau, avec pour objectif la définition des différents niveaux de sécheresse, l'identification d'indicateurs de pénurie et l'établissement de seuils d'alerte.

Mission III : élaboration du plan de gestion proprement dit, incluant un plan d'action détaillé, des mesures concrètes pour chaque secteur utilisateur de l'eau, ainsi qu'un modèle de gestion et d'aide à la décision.

Le calendrier de mise en œuvre s’étale sur une période de 12 mois à compter du démarrage effectif des travaux, répartis comme suit : 5 mois pour la première phase, 3 mois pour la deuxième, et 4 mois pour la troisième.

