Bank of Africa passe le cap des 3 MMDH de bénéfice net en 2024

Grâce à une solide performance de ses métiers bancaires au Maroc et en Afrique, Bank of Africa (BOA) enregistre un bond de 29% de son résultat net part du groupe en 2024, à 3,4 milliards de dirhams. Une performance historique portée par la croissance de ses revenus et une amélioration de ses indicateurs d'efficience.

Le groupe Bank of Africa a terminé l’exercice 2024 sur une forte dynamique, confortant son positionnement parmi les grandes institutions bancaires panafricaines.

Le produit net bancaire (PNB) consolidé a progressé de 10%, atteignant 18,7 MMDH, dopé par la croissance de la marge d’intérêt (+6%) et des commissions (+4%), mais aussi par une hausse significative des revenus de marché.

Le résultat brut d’exploitation (RBE) s’établit à 10 MMDH, en hausse de 23%, tandis que le coefficient d’exploitation consolidé s’améliore de 6 points à 46%, grâce à une maîtrise des charges en baisse de 1%.

Malgré une hausse de 15% du coût du risque à 3,2 MMDH, le résultat net part du groupe (RNPG) franchit un nouveau seuil à 3,4 MMDH, contre 2,7 MMDH une année auparavant.

Une performance solide au Maroc, soutenue par les activités de marché

Au Maroc, le PNB ressort à 8,3 MMDH (+16%), avec une contribution équilibrée entre la marge d’intérêt (+6%), les commissions (+9%) et les activités de marché. Les efforts de maîtrise des charges (+2% seulement dans un contexte inflationniste et d’investissements IT) ont permis une amélioration du coefficient d’exploitation à 45% contre 51% en 2023.

Le RBE au Maroc progresse de 32% à 4,7 MMDH. Le résultat net s’élève à 1,9 MMDH (+21%).

La dynamique commerciale reste soutenue. Les crédits à la clientèle ont crû de 6% à 142 MMDH, tirés par une forte progression des crédits à l’équipement (+33%). Les dépôts, de leur côté, augmentent de 8% à 159 MMDH, grâce notamment aux dépôts non rémunérés stimulés par l’amnistie fiscale.

Le taux de couverture des créances douteuses passe à 64,1% contre 62,2% en 2023, témoignant de la poursuite de l’effort d’assainissement.

Hausse du résultat net en Afrique subsaharienne

En Afrique subsaharienne, le PNB atteint 781 millions d’euros (+3%), porté par une hausse de la marge d’intérêt. Le RBE progresse de 4% à 403 millions d’euros, malgré des charges d’exploitation en légère hausse (+3%).

Signe d’un environnement plus favorable, le coût du risque recule de 37% à 43 millions d’euros, permettant au résultat net part du groupe de BOA Holding de s’établir à 201 millions d’euros (+12%).

Les crédits à la clientèle augmentent de 3%, tout comme les dépôts (+13%), dans un contexte d’incertitude économique dans certains pays d’implantation.

Transformation digitale et inclusion financière : BOA accélère

Bank of Africa poursuit sa mue digitale : elle se positionne comme la première banque au Maroc en parts de marché des opérations transactionnelles émises (23,6%). L’année 2024 a vu le lancement de la plateforme "SCF by BOA" pour le financement digitalisé de la chaîne d’approvisionnement.

La banque met également l’accent sur le soutien aux PME, avec une hausse de 46% des enveloppes de financement accordées, notamment via le programme "Cap Access". Des offres sectorielles spécifiques comme "GO Siyaha" pour le tourisme ont aussi vu le jour.

Un engagement renforcé pour la finance durable

Précurseur, BOA a soumis à Bank Al-Maghrib le premier rapport climat conforme aux normes ISSB. La banque vise une réduction de 30% des émissions financées de CO₂ d’ici 2030 et la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Elle a également participé au financement de projets structurants, tels que la future centrale thermique d’Al Wahda, et soutenu des initiatives locales à travers le programme "Grow & Pitch".

Perspectives : un socle renforcé pour la croissance

Le total bilan consolidé s’élève à 333 MMDH à fin 2024 (+9%). Les capitaux propres part du groupe atteignent 29,1 MMDH (+9%).

Avec une levée obligataire subordonnée d’un milliard de dirhams réussie en 2024 et une série de distinctions internationales, Bank of Africa confirme sa capacité à concilier croissance, rentabilité et responsabilité.

