Une société de maroquinerie à Fès reçoit une commande inédite en provenance des États-Unis

Au Maroc, pays relativement épargné par les droits de douane appliqués par les États-Unis, avec un taux d’imposition limité à 10%, le plus bas appliqué à ses partenaires, des externalités positives commencent à se faire sentir, notamment pour les exportations.

Dans ce contexte, une société de maroquinerie installée à Fès a reçu, pour la première fois, une commande en provenance des États-Unis. Il s’agit d’une commande d’envergure, qui a nécessité des ajustements rapides pour y répondre dans les délais.

Sollicité par Médias24, Abdelhak Benyassef, dirigeant de la société Betycor, spécialisée dans les produits de maroquinerie, nous dévoile les coulisses de cette opportunité inédite, susceptible de transformer le modèle économique de sa société.

Selon le dirigeant de la société, c’est une recommandation d’un client espagnol, satisfait du service, qui est à l’origine de cette commande.

"Cette commande nous est arrivée par l’intermédiaire de l’un de nos clients en Espagne. Satisfait de la qualité de notre travail, il nous a recommandés auprès d’autres marques qu’il connaît bien, ce qui nous a permis d’accéder à cette nouvelle opportunité. Nous avons accueilli cette commande avec enthousiasme. C’est un volume important, mais nous avons l’expérience nécessaire, notamment grâce à notre collaboration avec des marques européennes comme Mango ou See by Chloé", révèle-t-il.

"C’est notre première collaboration avec un client américain, et nous en sommes très fiers", poursuit notre source. "Il s’agit de sacs à main produits de manière industrielle, en respectant des standards de qualité élevés, adaptés aux besoins du marché américain", précise-t-il.

S’agissant d’une commande d’envergure, Abdelhak Benyassef assure que, du point de vue opérationnel, la société est à même de relever ce nouveau défi. "Nous disposons aujourd’hui de ressources humaines qualifiées et des moyens logistiques pour répondre efficacement à ce type de demandes".

Une fenêtre conjoncturelle qui pourrait s’ouvrir sur un tournant structurel

Selon notre interlocuteur, cette ouverture révèle un potentiel structurel plus large pour le secteur de la maroquinerie marocaine. "Les facteurs conjoncturels comme la hausse des droits de douane sur les importations chinoises jouent un rôle. Mais au-delà, nous pensons qu’il existe un vrai potentiel structurel pour positionner la maroquinerie marocaine comme une alternative fiable et compétitive sur le marché américain".

Dans le même sens, Abdelhak Benyassef estime qu’à plus large échelle, cette dynamique pourrait bénéficier à l’ensemble du secteur de la maroquinerie nationale, dans un contexte de reconfiguration des chaînes de valeur mondiales.

"Cette reconfiguration est une véritable opportunité pour le Maroc. En investissant dans des outils performants et en modernisant nos processus, nous pouvons nous positionner durablement comme un acteur majeur de la maroquinerie à l’échelle mondiale".Le Maroc coche toutes les cases : qualité, savoir-faire, main-d’œuvre qualifiée et capacité de production flexible.Cette perspective repose notamment sur les évolutions récentes du secteur. "Le Maroc a beaucoup évolué dans la maroquinerie haut de gamme ces dernières années. Les acheteurs américains recherchent à la fois un bon rapport qualité-prix, mais aussi un savoir-faire authentique, une main-d'œuvre qualifiée, et une capacité de production flexible. Le Maroc répond à tous ces critères", souligne-t-il.

Accès au marché américain : une affaire de normes, de structuration et de rigueur

Mais accéder au marché américain implique de répondre à des exigences techniques rigoureuses, tant en matière de qualité que de volume. Il s’agit en effet d’un marché à la fois dynamique et compétitif. "Les clients américains, comme européens d’ailleurs, sont très exigeants en matière de normes. Le packaging doit être prêt à l’exportation, conforme à leurs attentes logistiques et environnementales. Nous nous adaptons à ces exigences avec rigueur", indique notre source.

Abdelhak Benyassef estime néanmoins que cette montée en puissance nécessite un accompagnement structurant. "Le développement du secteur passe par une structuration plus poussée, une meilleure coordination entre les acteurs, et un accompagnement stratégique pour répondre efficacement aux exigences des marchés internationaux".

Par ailleurs, il convient de noter que la société Betycor était en concurrence avec d'autres fabricants. Ce qui a fait la différence, selon son dirigeant, c’est le positionnement de la société : une combinaison de rigueur, de réactivité et d’expérience internationale.

"Il y avait d’autres fabricants en lice. Mais je pense que ce qui a joué en notre faveur, c’est notre sérieux, notre capacité à nous adapter aux exigences du client et notre expérience avec des marques internationales. Nous avons su instaurer une relation de confiance dès le départ et proposer une vraie valeur ajoutée en termes de savoir-faire et de service", conclut-il.

