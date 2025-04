Signature d'une lettre d'intention pour créer la branche francophone de FAO Regional Leadership Academy au Maroc

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Cette lettre d'intention a été conclue par le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouari, et le sous-directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations) et Représentant régional pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, AbdulHakim Elwaer, à l'issue d'un atelier de présentation de ladite académie.

Intervenant à cette occasion, AbdulHakim Elwaer a mis en avant les trois axes principaux de cette initiative à savoir, l'adaptation au changement climatique, le déploiement des technologies numériques et le renforcement des capacités des parties prenantes, notamment les institutions publiques, pour concevoir des stratégies agricoles prospectives et innovantes.

De son côté, Ahmad Mukhtar, responsable par intérim du Programme régional et économiste principal à la FAO, a expliqué la vision de l'académie, faisant remarquer qu'il ne s'agissait pas seulement d'un centre de formation."L'objectif est de donner plus de pouvoir aux leaders régionaux en s'appuyant sur l’expertise et la co-création de solutions adaptées à leurs besoins", a-t-il précisé.

Pour sa part, le directeur général de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, Abdelaziz El Hraiki, s'est dit convaincu que cette branche francophone de l'académie va permettre de renforcer les compétences des jeunes leaders marocains dans le domaine de l'agriculture.

La première initiative concrète de l'académie, "Youth Action Leadership for Agri-Food Awareness and Systems Transformation", se tiendra à Rabat du 30 juin au 4 juillet. Elle réunira environ 60 participants des pays de la région, avec un accent particulier sur la jeunesse, qui représente 60% de la population régionale âgée de moins de 25 ans.

La FAO Regional Leadership Academy (RLA) pour la transformation des systèmes agroalimentaires est une initiative stratégique lancée en novembre 2023 par le Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord.

Cette initiative a pour but de renforcer les capacités des décideurs dans la région MENA (Middle East and North Africa - Moyen-Orient et Afrique du Nord) pour transformer les systèmes agroalimentaires complexes en des systèmes plus efficaces, inclusifs, durables et résilients.

Lors de la 37e session de la Conférence régionale du Proche-Orient tenue à Amman en mars 2024, les pays membres ont salué cette initiative et ont encouragé la FAO à soutenir les États membres à travers des analyses et des rapports réguliers sur la sécurité alimentaire et la nutrition.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.