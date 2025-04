Les travaux de reconstruction du marché de Bab Marrakech à Casablanca bientôt lancés

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Selon le cahier des charges de l'appel d'offres, les travaux à exécuter couvrent notamment les études d’exécution nécessaires à la bonne réalisation du chantier, l’édification des bâtiments du marché ainsi que la mise en place des différents réseaux d’infrastructures, incluant l’assainissement, l’approvisionnement en eau potable, l’électricité et la signalisation.

La maîtrise d'œuvre de ce projet, dont le délai d’exécution est fixé à 18 mois, avait été confiée au cabinet NEXT Études. Le contrôle technique sera quant à lui assuré par TECNITAS SARL.

Ce nouveau marché devrait permettre de revitaliser l’activité commerciale dans cette zone emblématique du centre-ville, tout en offrant aux commerçants et aux usagers un espace moderne et structuré.

L'ancien marché a été démoli dès le début de cette année 2025 et les commerçants ont été installés dans un marché modulaire près de la mosquée Hassan II.

Le futur souk de Bab Marrakech sera couvert avec un parking au sous-sol sur une superficie totale de 7 000 m².

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.