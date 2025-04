Le SIEL de la sociologue Soumaya Naamane Guessous

Pour Soumaya Naamane Guessous, le Salon international de l’édition et du livre (SIEL) 2025 a été bien plus qu’un simple rendez-vous littéraire. Il a constitué un moment privilégié, marqué par un hommage saluant son parcours engagé et son apport au paysage intellectuel marocain.

Pour Soumaya Naamane Guessous, le Salon international de l’édition et du livre (SIEL) 2025 a été bien plus qu’un simple rendez-vous littéraire. Il a constitué un moment privilégié, marqué par un hommage saluant son parcours engagé et son apport au paysage intellectuel marocain.

La sociologue et écrivaine Soumaya Naamane Guessous est aussi une militante reconnue pour son engagement en faveur des droits des femmes et son combat contre les inégalités sociales. Auteure de plusieurs ouvrages, dont le célèbre Au-delà de toute pudeur, elle a contribué à briser les tabous autour de la condition féminine au Maroc.

À travers ses travaux académiques, ses publications et son activisme, elle a marqué de son empreinte le paysage intellectuel marocain, devenant une figure emblématique du féminisme et de la sociologie engagée.

Un hommage avec une résonance profondément émouvante

Pour Soumaya Naamane Guessous, sa participation au Salon international de l'édition et du livre (SIEL) 2025 a été "un moment privilégié". Un hommage lui a été rendu pour l'ensemble de son parcours lors de cette édition au caractère particulier. "Ce moment fut d'autant plus privilégié que le salon a choisi de célébrer cette année des personnalités marocaines et internationales. Une initiative importante, d'abord pour la reconnaissance qu'elle apporte : être honoré par son pays a une résonance profondément émouvante"confie-t-elle à Médias24.

Soumaya Naamane Guessous souligne que la cérémonie en elle-même "a été remarquablement organisée, avec une gestion du temps impeccable". Ce moment restera gravé dans sa mémoire, non seulement par "simple gratification personnelle", mais aussi parce qu'elle y a partagé des instants enrichissants avec un public chaleureux. Elle considère cette reconnaissance comme essentielle à la poursuite de son engagement, notamment en tant que "porte-parole des sans-voix, des démunis, des marginalisés, hommes ou femmes".

Féminisme et inclusion à l'honneur

L'édition 2025 du SIEL s'est déroulée sous le signe du féminisme et de l'inclusion, un aspect que Soumaya Naamane Guessous tient particulièrement à souligner. "Je tiens à exprimer ma fierté – avec un brin de militantisme assumé – que la commissaire générale du salon soit une femme. Latifa Mouftakir est une personnalité extraordinaire que j'ai eu le plaisir de rencontrer. En tant que militante pour la représentation féminine au Maroc, ce détail n'en est pas un : c'est un symbole fort", explique-t-elle.

Une organisation améliorée, mais perfectible

Sur le plan logistique, la sociologue relève une "nette amélioration dans la gestion de l'espace et de l'hygiène". Toutefois, elle indique que la signalisation reste un axe d'amélioration, soulignant que "certains visiteurs semblaient désorientés pour trouver les salles dédiées".

Quant au programme du salon, Soumaya Naamane Guessous le décrit comme étant "d'une richesse exceptionnelle", surpassant les éditions précédentes grâce à "sa diversité linguistique et culturelle". Les tables rondes ont "brillamment mis en valeur le multilinguisme, reflet de l'ouverture et de la richesse du Maroc". L'abondance d'activités proposées a même créé "l'embarras du choix", témoignant selon elle "du dynamisme de cette édition".

Un salon accessible et engagé

En tant que sociologue, Soumaya Naamane Guessous a pris le temps d'interroger plusieurs visiteurs. "La satisfaction générale était palpable, renforcée par un prix d'entrée abordable permettant à un public varié d'y accéder", note-t-elle. Elle a également observé une grande diversité parmi les visiteurs, incluant même "des femmes qui semblent peu lettrées accompagnées de leurs enfants, preuve d'une volonté de transmission culturelle aux jeunes générations".

La sociologue estime que ce salon, à travers sa logistique et son programme, "renforce indéniablement l'engagement en faveur de la culture et de la lecture". Selon elle, même si cette fréquentation ne se traduit pas nécessairement par des achats significatifs, "l'impact éducatif demeure, car un tel espace éveille les consciences et encourage la lecture".

Suggestions pour les prochaines éditions

Soumaya Naamane Guessous a pris également le temps de formuler quelques critiques constructives : le "manque de kiosques pour se restaurer ou se désaltérer" a entraîné des "files d'attente décourageantes". De même, elle souligne l'insuffisance des espaces de repos, "concentrés près de l'entrée", rendant difficile l'accès particulièrement pour "les personnes âgées ou les familles avec de jeunes enfants".

En conclusion, Soumaya Naamane Guessous qualifie le SIEL 2025 de "belle réussite", marquée par "des progrès notables et une énergie contagieuse". Elle espère que les éditions futures combleront ces détails pratiques afin "d'offrir une expérience encore plus aboutie".

