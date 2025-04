Le nouveau Peugeot 5008 débarque au Maroc

Avec cette troisième génération, le Peugeot 5008 opère un changement en profondeur. Plus grand, plus affirmé et bien plus technologique, le SUV familial de la marque au lion ne se contente pas d’une mise à jour esthétique : reposant sur la plateforme STLA Medium de Stellantis, il s’offre une véritable refonte.

Premier modèle d’une série de nouveautés attendues sur le marché marocain en 2025, le nouveau 5008 combine polyvalence, modernité et confort avec une ambition claire : redéfinir les standards du segment des grands SUV généralistes.

Un nouveau look, plus affirmé, plus stylé

Visuellement, le nouveau Peugeot 5008 tranche radicalement avec son prédécesseur. La marque au lion assume pleinement son nouveau langage stylistique, inauguré récemment sur le 3008, et le décline ici dans une version plus massive, plus imposante. Ce SUV revendique sa stature, tout en restant élégant, grâce à une silhouette fluide qui ne surcharge pas l’œil. Avec ses 4,79 mètres de long et un empattement allongé, le 5008 se distingue désormais sur la route.

La face avant du 5008 fait peau neuve avec une calandre qui semble fusionner directement avec la carrosserie. Le nouveau logo du lion, à la fois plus discret et plus affirmé, se trouve encadré par des lignes nettes et une grille sans contours visibles. Cette nouvelle signature stylisée est parfaitement intégrée aux projecteurs ultra-compacts à technologie Pixel LED, qui viennent renforcer l’aspect technique et haut de gamme du véhicule. La signature lumineuse à trois griffes, caractéristique de la marque, est désormais plus fine et plus précise, conférant au 5008 une identité visuelle reconnaissable entre toutes.

À l’arrière, Peugeot mise sur une esthétique moderne avec un hayon vertical qui renforce l’aspect pratique et fonctionnel du véhicule. Ce choix stylistique permet d’augmenter l’espace intérieur tout en créant un effet visuel dynamique. Les feux arrière, eux aussi redessinés, adoptent la signature des trois griffes, maintenant reliées par un bandeau vitré qui traverse le hayon, apportant une touche contemporaine et élégante à l’ensemble. Ce design épuré offre un look distinctif et pratique, tout en conservant une certaine rigueur dans ses lignes.

Le Peugeot 5008 ne se contente pas d’être imposant, il est aussi réfléchi dans ses choix stylistiques. Les jantes de 19 pouces, présentes sur la version GT Mistral, affirment le caractère du SUV. Les choix de matériaux et de finitions, comme l’absence de chromes au profit de touches laquées en gris Météore ou noir Orbital, participent à un design plus sobre, mais toujours chic. Disponible en six teintes de carrosserie, dont le bleu Obsession et le gris Artense, le 5008 offre également un toit noir contrasté sur certaines versions, pour accentuer encore son côté dynamique.

Un intérieur moderne, malin et raffiné

À l’intérieur du nouveau Peugeot 5008, la marque fait la part belle à la simplicité et à l’élégance. Pas de fioritures inutiles, juste des matériaux de qualité –de l’aluminium brossé, du tissu chiné et des finitions rétro-éclairées –qui donnent une sensation de luxe sans en faire trop. Peugeot joue aussi la carte de la durabilité avec des plastiques recyclés bien intégrés. Résultat : un habitacle qui allie technologie de pointe et confort, sans perdre en praticité. Si l’intérieur est moderne et soigné, il est aussi conçu pour être utilisé au quotidien, avec une ergonomie qui facilite la vie du conducteur comme des passagers.

Le cœur de l’intérieur du 5008, c’est son tout nouveau Peugeot Panoramic i-Cockpit, qui réunit ergonomie et technologie de manière inédite. Composé d’un volant compact modernisé et d’un écran flottant de 21 pouces, il crée une expérience immersive pour le conducteur. L’affichage numérique incurvé fusionne instrumentation et écran tactile central, offrant une interface fluide et intuitive. Le système Peugeot i-Connect Advanced est au centre de cette technologie, facilitant la connectivité et la navigation grâce à sa reconnaissance vocale "OK Peugeot" et à l’intégration sans fil d’Apple CarPlay et Android Auto. Ce cockpit high-tech, à la fois pratique et futuriste, est un vrai régal pour les yeux.

Le 5008 met également un point d'honneur à offrir un espace où chaque fonction est à portée de main, tout en restant discrète et bien intégrée. Les i-Toggles tactiles, nouvelle génération, permettent de personnaliser jusqu’à 10 raccourcis, pour un accès rapide et intuitif aux fonctions les plus utilisées, comme la climatisation ou la musique. Ces commandes sont parfaitement intégrées dans la console centrale, elle-même repensée pour offrir une meilleure ergonomie, avec une conception plus moderne et épurée. Le design soigné de l’habitacle permet une gestion simple de la technologie, rendant l’expérience de conduite à la fois agréable et fluide.

En termes de confort, le 5008 fait fort. L’habitacle est conçu pour accueillir jusqu’à sept personnes, sans compromettre l’espace. Les passagers des rangs 2 et 3 bénéficient d’un espace généreux, avec une banquette coulissante 60/40 et des dossiers inclinables indépendamment, pour une modularité optimale. Le système Easy Access, qui facilite l’entrée dans le troisième rang de sièges, vient compléter l’offre en matière de confort et de praticité. Le volume du coffre peut dépasser les 900 litres, offrant une flexibilité impressionnante.

Hybride simple, économique et intelligent

Le nouveau Peugeot 5008 mise sur une formule efficace : un moteur essence trois cylindres 1.2 litre, associé à un système hybride léger 48V. La puissance cumulée atteint 136 chevaux, transmise aux roues via une boîte automatique DCT6 à double embrayage. Le tout dans un SUV de 1.740 kg, soit l’un des plus légers de sa catégorie. Ce poids contenu profite directement aux performances et à l’agilité, avec une conduite plus réactive que ce que l’on pourrait attendre d’un véhicule sept places.

Grâce à son moteur électrique intégré, le 5008 peut rouler jusqu’à 50% du temps en ville en mode 100 % électrique, sans que le conducteur ait besoin d’y penser. Moins de bruit, plus de douceur, et une expérience de conduite étonnamment sereine pour un SUV familial. Avec une consommation mixte annoncée à 5,8 L/100 km, c’est surtout la baisse de 20% par rapport à un bloc essence classique qui retient l’attention. Pas besoin de prise ni de câble : ici, l’hybride se fait discret, mais terriblement efficace.

Ce choix de motorisation illustre bien la philosophie du nouveau 5008 : ne pas tomber dans la démesure, mais proposer une solution moderne, pertinente et économique. Le moteur électrique vient prêter main-forte sans jamais alourdir la conduite, tandis que la boîte DCT6 assure des passages de rapports rapides et sans heurts. Pas besoin de câble, pas besoin de prise : c’est hybride pour ceux qui ne veulent pas se compliquer la vie.

Le nouveau Peugeot 5008 s’articule autour de deux finitions : Allure, à partir de 365.000 DH, et GT Mistral, proposée à 445.000 DH en prix de lancement.

