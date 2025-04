Le Conseil des ministres saoudien approuve des accords de coopération en matière pénale avec le Maroc

Le Conseil des ministres saoudien, réuni mardi à Djeddah sous la présidence du prince Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite, président du Conseil des ministres, a approuvé des accords portant sur l'entraide judiciaire en matière pénale, l'extradition des personnes recherchées et le transfert des personnes condamnées entre le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume du Maroc.

Le Conseil des ministres saoudien, réuni mardi à Djeddah sous la présidence du prince Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite, président du Conseil des ministres, a approuvé des accords portant sur l'entraide judiciaire en matière pénale, l'extradition des personnes recherchées et le transfert des personnes condamnées entre le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume du Maroc.

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Les deux pays avaient signé, le 13 novembre 2024 à Riyad, trois accords pour renforcer la coopération en matière pénale, dans une initiative qui témoigne de la profondeur des relations historiques et du partenariat solide unissant le Maroc et l'Arabie saoudite.

Paraphés par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et le ministre saoudien de l'Intérieur, le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz, ces accords portent sur l'organisation de l'entraide judiciaire en matière pénale, l'établissement d'un cadre juridique pour le transfert des personnes condamnées, ainsi que la mise en place de procédures d'extradition des personnes recherchées.

De même, ils visent à renforcer l'efficacité de la coopération judiciaire et sécuritaire dans des domaines tels que les enquêtes, les poursuites, les jugements et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.

Ces accords favorisent également le travail conjoint dans le respect des lois nationales des deux pays, contribuent à la lutte contre la criminalité transfrontalière et à la réduction des risques d'impunité et offrent des mécanismes de réhabilitation sociale et psychologique pour les personnes condamnées.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.