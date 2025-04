Ifrane : un nouveau marché central en projet pour structurer l’activité commerciale

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Le futur marché central d'Ifrane sera composé de 160 magasins et de 20 restaurants, ainsi que de plusieurs structures annexes : quais de chargement et de livraison, une murisserie, trois chambres de stockage, un entrepôt, un local pour les déchets et un espace dédié aux produits de terroir. Une salle de prière avec zone d’ablution et deux blocs sanitaires publics sont également prévus.

Deux guichets bancaires seront intégrés à l’ensemble, accompagnés d’espaces administratifs comprenant un accueil, un bureau du régisseur, un bureau de l’autorité locale, un bureau communal d’hygiène, un bureau de l’ONSSA, ainsi qu’une salle informatique, une salle de vidéosurveillance et des sanitaires réservés à l’administration.

À l’extérieur, des aménagements sont prévus pour structurer l’accessibilité et les flux logistiques : parkings visiteurs et services, trottoirs, voiries, circulations piétonnes et véhicules, poste électrique et locaux techniques. Le projet prévoit également la mise en place d’un mobilier urbain standard (bancs, poubelles, signalétique) et d’un éclairage public adapté.

Le projet inclut par ailleurs des travaux de terrassement, de génie civil, de menuiserie, de revêtement (sols, façades, trottoirs), ainsi que les réseaux d’électricité, d’assainissement, de plomberie et des dispositifs de protection incendie.

La conception prévoit une prise en compte des normes réglementaires en matière d’urbanisme, de sécurité incendie, d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de durabilité environnementale et d’hygiène. Les matériaux utilisés devront présenter des caractéristiques de résistance, d’optimisation énergétique et d’intégration paysagère.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.