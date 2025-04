Dialogue social : un round jugé constructif par la CGEM (3/3)

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Après les syndicats (UMT-UGTM-CDT), le gouvernement a reçu ce mardi 22 avril, dans le cadre de la session d'avril 2025 du dialogue social, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Joint par Médias24, Hicham Zouanat, président de la Commission sociale de la Confédération, juge que "ce round était très constructif. Les deux parties ont fait preuve d’un réel sens des responsabilités, dans la perspective des 18 mois restants du mandat du gouvernement actuel".

"À l'occasion, nous avons fait un point sur les engagements de chacune des deux parties, dans le cadre du précédent accord d'avril 2024, avant de nous aligner sur les quatre sujets phares sur lesquels on travaillera durant les prochains mois", nous explique notre interlocuteur.

La CGEM souhaite un amendement progressif du Code du travail...

Le premier sujet est relatif au Code du travail. "Contrairement à sa première promulgation il y a plus de vingt ans, on ne souhaite pas le réviser dans sa globalité. On souhaite l’amender de manière progressive pour dégrossir le sujet, ce qui pourrait donner lieu à deux ou trois versions dudit Code", souligne Hicham Zouanat.

"Chaque partie viendra alors avec une dizaine d’articles qu’elle souhaite amender, afin d’élaborer une nouvelle version du Code du travail, puis attendre environ deux ans, par exemple, pour la compléter avec de nouveaux amendements qui porteront sur d’autres aspects. Si on s’engage dans une refonte globale du Code du travail, cela nous prendra une vingtaine d’années, et ce n’est pas ce que nous voulons".

Et de poursuivre : "La dernière fois que nous avons procédé de cette manière, il nous a fallu près de trente ans pour moderniser l’ancien Code du travail. Cette fois-ci, nous souhaitons avancer de façon progressive, en adoptant une approche participative, comme le prévoit d’ailleurs l’accord d’avril 2024".

"À chaque round de discussion, des souhaits d’amender certains points de ce Code émergent de différentes parties, qu’il s’agisse des élections, du travail intérimaire ou encore de ce qui se rapporte aux agents de sécurité et autres. Toutes les parties participant au dialogue social doivent alors avoir l’intelligence pour s’inscrire dans les priorités qui peuvent booster l’investissement et l’emploi, qui sont les maitres mots de cette nouvelle session".

... en contrepartie d’une refonte totale des dispositifs de la formation continue

Le deuxième sujet évoqué porte sur la formation continue. "Contrairement au Code du travail, nous souhaitons une refonte totale", nous déclare notre interlocuteur.

"Toutes les parties s’accordent à dire que nous avons besoin de revoir le dispositif des contrats spéciaux de formation dans sa globalité, et d’aller vers un système plus fluide qui encourage la formation, aligné sur les standards internationaux, et qui accompagne la montée en compétences, compte tenu des enjeux et évolutions technologiques, économiques et numériques que connait notre pays".

"Pour cela, des travaux sont prévus à partir des semaines qui suivent. Des réunions avec l’ensemble des acteurs de la formation continue seront ainsi organisées, pour qu’ils s’expriment sur ce qu’ils souhaitent améliorer dans ce système".

Réforme des retraites et emploi

La réforme des retraites est le troisième sujet évoqué lors de cette rencontre, d'après notre source. "Le chef du gouvernement souhaite engager cette réforme si les différentes parties s’y investissent pleinement", souligne Hicham Zouanat.

"Bien que cette réforme puisse avoir un surcoût, la CGEM souhaite travailler avec le gouvernement actuel pour réformer ces régimes et l'amortir, le cas échéant, sur les différentes parties prenantes qui bénéficient de ces systèmes".

"Après notre accord de principe, nous avons convenu de tenir deux réunions de la commission nationale et de la commission technique, chargées du dossier de cette réforme, durant les prochaines semaines".

"En ce qui concerne l'emploi, quatrième sujet évoqué lors de ce nouveau round avec la CGEM, le chef du gouvernement souhaite que nous soyons pleinement impliqués dans la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route récemment dévoilée", conclut Hicham Zouanat.

