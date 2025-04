Société Générale Maroc lance une refonte de son système informatique avec IBM et Power Maroc

Pour améliorer la sécurité, la performance et l’agilité de ses services numériques, Société Générale Maroc a lancé un chantier de modernisation de son infrastructure informatique. En partenariat avec IBM et Power Maroc, la banque adopte une nouvelle architecture basée sur les microservices et la conteneurisation, en remplacement de ses anciens systèmes monolithiques.

Pour améliorer la sécurité, la performance et l’agilité de ses services numériques, Société Générale Maroc a lancé un chantier de modernisation de son infrastructure informatique. En partenariat avec IBM et Power Maroc, la banque adopte une nouvelle architecture basée sur les microservices et la conteneurisation, en remplacement de ses anciens systèmes monolithiques.

Société Générale Marocaine de Banques a entamé une transformation numérique de son infrastructure informatique en partenariat avec Power Maroc (Power M), membre de l’écosystème IBM, indique un communiqué de la SGM.

Cette initiative vise à remplacer les applications monolithiques par une architecture basée sur les microservices, plus adaptée aux enjeux actuels en matière d’efficacité, de sécurité et d’innovation.

Alors que les usages numériques se généralisent, les attentes des clients en matière de services bancaires évoluent rapidement. Dans ce contexte, la banque a jugé nécessaire de moderniser ses systèmes pour accompagner les exigences d’un environnement bancaire ouvert, plus agile et connecté, ajoute la même source.

Les applications existantes, bien que stables, présentaient des limites en matière d’évolutivité et d’intégration avec des services externes, freinant le déploiement rapide de nouvelles offres digitales. Pour y remédier, une refonte progressive de l’architecture a été engagée avec l’appui d’IBM Cloud Pak, une solution modulaire qui permet d’optimiser les performances, de renforcer la sécurité et d’ouvrir la voie à de nouveaux usages, notamment en intelligence artificielle.

Selon Adil El Kourri, directeur des systèmes d’information et directeur d’exploitation du pôle Technologie de la banque, cette transition vise à établir une infrastructure plus solide et plus flexible, en adéquation avec les objectifs de performance et d’innovation de l’établissement. "Cette transformation, appuyée par des partenaires comme IBM, positionne la Société Générale Maroc comme une banque innovante et avant-gardiste, préparant le terrain pour une stratégie qui combine robustesse technologique, excellence opérationnelle et innovation", souligne-t-il.

Dans une première phase, Power Maroc et IBM Expert Labs ont mené un audit approfondi des applications de la banque. Ce travail a permis d’identifier des leviers d’amélioration en matière de rendement et de sécurité, explique la SGMB.

Plusieurs mises à jour ont été réalisées, notamment celles des solutions IBM Guardium et IBM MQ, destinées à protéger les données sensibles et à assurer la continuité de service, y compris pendant les périodes de forte activité. Par ailleurs, l’adoption d’IBM Instana a amélioré la capacité de l’équipe informatique à surveiller en temps réel l’état de l’infrastructure, facilitant ainsi l’anticipation des incidents.

La modernisation se poursuit actuellement avec le déploiement d’IBM Cloud Pak for Integration et IBM Cloud Pak for Applications, ainsi qu’avec l’adoption de la plateforme de conteneurisation rKube de Power Maroc, fondée sur IBM Red Hat OpenShift. L’objectif est de rationaliser les services, d’accélérer les développements et de mieux répondre aux exigences du marché.

Pour Walid Largou, directeur technique de Power Maroc, cité dans le communiqué, ce type de transformation dépasse les seules considérations techniques. Il s’agit également, selon lui, de créer les conditions propices à l’émergence de nouvelles opportunités et à l’amélioration de l’expérience client.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance mondiale qui voit les banques renforcer leur stratégie de digitalisation pour s’adapter aux mutations du secteur. Un rapport d’IBM sur les perspectives du secteur bancaire d’ici 2025 souligne d’ailleurs que l’adoption d’une digitalisation complète est désormais un levier essentiel pour rester compétitif, souligne le communiqué.

"Cette collaboration avec Société Générale Maroc s’inscrit dans notre volonté de contribuer à l’évolution du secteur bancaire au Maroc", a déclaré Mimoun Ouchaou, directeur général et responsable du pôle Technologie chez IBM Maroc.

