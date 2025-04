Maroc-Namibie en futsal, Barça-Majorque en Liga : les matchs de ce mardi 22 avril

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Pour son entrée en lice en Coupe d’Afrique féminine de futsal, le Maroc affrontera la Namibie à 20h00. La rencontre sera retransmise en direct sur Arryadia.

Le groupe A est composé du Maroc, pays hôte, en plus du Cameroun et de la Namibie, tandis que le groupe B comprend l'Angola, la Guinée et l'Egypte. La Tanzanie, le Sénégal et Madagascar évolueront dans le groupe C.

Les équipes finalistes de cette première édition décrocheront leur qualification pour la Coupe du Monde féminine de la discipline, prévue aux Philippines du 27 novembre au 7 décembre 2025.

Barça à l’assaut de Majorque

La rencontre qui opposera Barcelone à Majorque pour le compte de la 33e journée de la Liga sera diffusée sur BeIn Sport HD 3 et BeIn Sports 1 FR à partir de 20h30.

Avant ce match à domicile, les Blaugranas comptent 4 points d'avance sur le Real Madrid qui se déplacera mercredi 23 avril sur la pelouse de Getafe.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.