Comment l’AMEE accompagne les agriculteurs vers une agriculture plus performante et résiliente

Le secteur agricole marocain continue de faire face à une pression croissante sur les ressources en eau et en énergie. L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique se mobilise pour accompagner sa transition vers un modèle plus sobre et résilient. Détails.

L’agriculture marocaine consomme à elle seule près de 8% de l’énergie finale du pays. Ce secteur, qui est un pilier de l’économie nationale, devient un impératif pour l'agriculture. Irrigation, motorisation, pompage et stockage : de nombreux postes sont encore énergivores dans les exploitations agricoles.

L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE) met en place une multitude de solutions concrètes déployées sur le terrain en s’appuyant sur des diagnostics énergétiques, des formations, le pompage solaire… Tour d’horizon.

Diagnostics énergétiques ciblés

L’AMEE agit comme partenaire de proximité, avec des diagnostics ciblés et un accompagnement personnalisé. À travers ses missions d’accompagnement et d’assistance technique, l’Agence propose des diagnostics énergétiques ciblés pour identifier les postes et les usages les plus énergivores, recommander des solutions adaptées et assurer un suivi rigoureux de leur impact.

Les mesures les plus efficaces concernent l’adoption de systèmes d’irrigation économes, l’utilisation de pompes à haut rendement et le recours aux énergies de sources renouvelables pour alimenter les équipements agricoles, ou encore le remplacement progressif des équipements et machines par d’autres énergétiquement plus performants.

Formation spécialisée en efficacité énergétique appliquée à l’agriculture

En outre, l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique propose une offre de formation spécialisée en efficacité énergétique appliquée à l’agriculture. Elle est dispensée dans son centre équipé de bancs de travaux pratiques. Cette formation vise à professionnaliser techniciens et agriculteurs pour une maîtrise des systèmes énergétiques agricoles.

Les bénéficiaires peuvent acquérir des compétences concrètes en vue de concevoir, d'exploiter et d'optimiser les systèmes énergétiques des exploitations, qu’il s’agisse de pompage solaire, d’irrigation rationnelle ou de gestion performante des chambres froides.

Ce n’est pas tout... L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique s’engage aux côtés des professionnels du monde agricole pour leur offrir un accompagnement sur mesure, alliant expertise technique, suivi opérationnel et transfert de compétences. Que ce soit à travers des diagnostics énergétiques, des formations ou la mise en œuvre de projets d’efficacité énergétique et de décarbonation.

Pour bénéficier d’un prédiagnostic gratuit ou s'inscrire aux prochaines sessions de formation sur l’efficacité énergétique dans l’agriculture, envoyez un mail à : [email protected].

