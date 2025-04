Campagne céréalière : voici le détail de la production prévue par espèce et par région

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

En marge du 17e Salon international de l'Agriculture au Maroc (SIAM), le ministre de l’Agriculture, Ahmed Bouari, a annoncé que le Maroc prévoit une récolte de 44 millions de quintaux pour la campagne céréalière en cours (2024-2025).

Cette prévision représente une hausse de 41% par rapport à l’année précédente.

Par espèce, la production prévisionnelle est de:

- 24 Mqx pour le blé tendre,

- 10 Mqx pour le blé dur,

- 9,5 Mqx pour l’orge.

En termes de répartition régionale, trois régions participent à hauteur de 80% à la production nationale. Il s’agit de Fès-Meknès (36%), de Rabat-Salé-Kénitra (28%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (16%).

La superficie semée en céréales principales au titre de cette campagne est de 2,62 millions d’hectares contre 2,47 millions d’hectares en 2023/2024, soit une hausse de 6%.

La croissance du secteur agricole est attendue à +5,1 % cette année, après un recul de -4,8 % enregistré l’an dernier.

