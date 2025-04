Campagne céréalière : le Maroc table sur une récolte de 44 millions de quintaux

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Lors d’une conférence de haut niveau organisée en marge du 17e Salon international de l'Agriculture au Maroc (SIAM), le ministre de l’Agriculture, Ahmed Bouari, a annoncé que le Maroc prévoit une récolte de 44 millions de quintaux pour la campagne céréalière en cours (2024-2025).

Cette prévision représente une hausse de 41% par rapport à l’année précédente ; une progression qui fait suite aux récentes pluies, qui ont favorisé l’état du cheptel et des cultures printanières.

Par espèce, la production prévisionnelle est de:

- 24 Mqx pour le blé tendre,

- 10 Mqx pour le blé dur,

- 9,5 Mqx pour l’orge.

En termes de répartition régionale, trois régions participent à hauteur de 80% à la production nationale. Il s’agit de Fès-Meknès (36%), de Rabat-Salé-Kénitra (28%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (16%).

La croissance du secteur agricole est attendue à +5,1 % cette année, après un recul de -4,8 % enregistré l’an dernier.

Il s'agit donc d'une petite campagne qui est toutefois meilleure que ce que l'on craignait.

Lors de la campagne précédente, en 2023-2024, la récolte avait été de 31,2 millions de quintaux.

Une campagne de 70 millions de quintaux, qui est l'hypothèse de la Loi de finances 2025, est considérée comme une campagne moyenne.

Le Maroc souffre depuis 7 années, d'une sécheresse qui impacte fortement le monde rural et la production agricole. Malgré la sécheresse et la baisse de la production, les fluctuations de la production agricole continuent d'impacter fortement le PIB.

Un cumul pluviométrique en hausse de 19% sur un an mais toujours -18% sous la normale

Malgré le démarrage difficile de la campagne agricole en cours, les pluies importantes enregistrées au cours du mois de mars et du début d'avril ont permis de redresser la situation de la campagne céréalière.

En effet, le cumul pluviométrique au niveau national a atteint 293 mm, soit une hausse de 19% par rapport à la campagne précédente et une baisse de 18% par rapport à une année normale, selon les données du ministère de tutelle.

La répartition temporelle des précipitations au titre de l’actuelle campagne a été caractérisée par des pluies précoces au mois d’octobre favorables à l’installation des cultures d’automne, mais suivies d’un déficit pluviométrique prolongé pendant la période allant de novembre au mois de février dernier, couplé d’une hausse des températures durant le mois de novembre.

Ce n’est qu’à partir du mois de mars que la situation s’est améliorée grâce aux pluies importantes et aux chutes de neige qui ont eu un impact bénéfique sur la croissance des céréales d’automne.

Ainsi, la superficie semée en céréales principales au titre de cette campagne est de 2,62 millions d’hectares contre 2,47 millions d’hectares en 2023/2024, soit une hausse de 6%.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.