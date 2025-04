“Aéroports 2030” : 28 MMDH pour les principaux projets de modernisation et d’extension

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Dans le cadre du projet d’extension de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, une gare ferroviaire dédiée au train à grande vitesse sera construite pour permettre aux voyageurs de relier Marrakech à l’aéroport en 50 minutes, et Tanger en une heure et demie, a indiqué le ministre du Transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh, le lundi 21 avril, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants.

Comme déjà rapporté par Médias24, il n’est pas question de construire un deuxième aéroport à Casablanca, mais bien d’étendre les infrastructures existantes. Cela passera notamment par la construction d’un troisième terminal, l’aménagement d’une nouvelle piste et la réhabilitation des deux actuels terminaux.

Le ministre a également précisé que le nouvel aéroport de Casablanca, grâce à son futur terminal, permettra de relier le Royaume à de nombreuses destinations long-courriers, de plus de huit heures de vol. Cette extension s’inscrit dans les préparatifs visant à doubler la flotte de Royal Air Maroc, qui passerait de 50 à 100 avions d’ici 2030.

Au-delà de Casablanca, d’autres projets d’extension sont en cours, notamment à l’aéroport Rabat-Salé, dont la capacité atteindra 4 millions de passagers, à celui de Fès, qui pourra accueillir jusqu’à 5 millions de passagers, ainsi qu’à l’aéroport Sania Ramel de Tétouan, dont la capacité passera à 2 millions de passagers. D’autres aéroports sont également concernés.

En 2024, les aéroports du Royaume ont enregistré plus de 34 millions de passagers, un chiffre appelé à croître dans le cadre de la vision "Aéroports 2030", qui vise un total de 80 millions de passagers à l’horizon 2030.

Le ministre a rappelé que cette vision prévoit l’agrandissement de plusieurs infrastructures, notamment la construction d’un nouveau terminal moderne à l’aéroport Mohammed V, sur une superficie de 800 hectares. Les procédures de passation des marchés publics sont quasiment finalisées. À terme, cet aéroport pourra accueillir 40 millions de passagers.

Il a souligné que les aéroports concernés par cette vision incluent ceux des villes hôtes de la Coupe du monde, telles que Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech et Agadir, mais aussi d’autres villes voisines, afin de favoriser le développement et la cohésion économique et sociale à l’échelle nationale.

Dans le même esprit, plusieurs mesures ont été prises pour améliorer la fluidité des déplacements dans les aéroports. Parmi elles, la suppression des scanners à l’entrée, la réduction du temps de débarquement à moins de 25 minutes, l’amélioration des conditions d’accès et l’adoption prochaine de dispositifs électroniques tels que les portiques automatisés et l’utilisation généralisée des passeports biométriques.

