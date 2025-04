SIEL : la Fondation émirati Kalimat offre 600 livres à des enfants marocains

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La Fondation Kalimat des Émirats arabes unis a lancé une série d'initiatives et d'activités culturelles pour soutenir les enfants et les adolescents dans plusieurs villes marocaines et promouvoir la culture de la lecture dans les milieux éducatifs et sociaux, et ce, à l'occasion du 30e Salon international de l'édition et du livre (SIEL), qui se tient à Rabat.

Selon un communiqué de la Fondation, leur programme au Maroc a été marqué par la visite de la fondatrice et présidente de la Fondation, Cheikha Bodour Bint Sultan Al Qasimi, à l'école primaire Moulay Ali Chérif à Rabat. Lors de cette visite, elle a animé une séance de lecture interactive autour de son ouvrage Bayt Al Hikma (La maison de la sagesse), qui traite de l'histoire du savoir et de la civilisation arabes.

Lors de sa visite, qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités marocaines et émiraties des mondes de la culture et de l'éducation, elle a remis aux élèves participants un exemplaire de son livre, avant de faire don d'une bibliothèque mobile contenant 100 livres en arabe pour enfants, dans le cadre de l'initiative "Adopte une bibliothèque".

Les initiatives de la Fondation Kalimat comprennent le don de bibliothèques mobiles, des visites de terrain dans les écoles et les associations, des séances de lecture et des activités interactives.

Dans le cadre du 30e SIEL, l'émirat de Sharjah, invité d'honneur de cette édition, propose dans le cadre de son programme une riche palette de plus de 50 événements, incluant des tables rondes, des soirées poétiques, des ateliers pour enfants et adolescents, ainsi que des rencontres professionnelles réunissant éditeurs et créateurs émiratis et marocains.

Par ailleurs, plus de 18 institutions culturelles et académiques émiraties participent à l’événement en présentant des centaines de publications. Une attention particulière est aussi portée aux jeunes, à travers des activités interactives, initiées en partenariat avec le Conseil des Émirats arabes unis pour les livres destinés aux jeunes (UAEBBY) et l’association Kan Ya Makan, l'objectif étant de promouvoir la lecture et de faire découvrir le patrimoine émirati à travers un langage visuel contemporain.

(Avec MAP)

