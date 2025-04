Diagnostic génétique : le séquençage WES désormais disponible au Maroc

Le test de séquençage de l’exome entier, connu sous l’acronyme WES (Whole Exome Sequencing), est désormais accessible au Maroc. Le laboratoire privé Anoual Centre devient le premier à proposer ce test de pointe dans le pays, après plus d’un an de phase pilote menée via sa plateforme GENOMAf dédiée à la biologie moléculaire.

Le WES permet d’analyser en une seule fois plus de 20.000 gènes, soit l’ensemble des exons, ces régions du génome qui codent les protéines et qui concentrent près de 85% des mutations responsables de maladies génétiques. Ce test est particulièrement utile pour détecter l’origine de pathologies complexes ou rares, notamment les maladies héréditaires, certains cancers ou affections cardiovasculaires, indique un communiqué du laboratoire.

Concrètement, le test repose sur un simple prélèvement de salive, de sang ou de tout échantillon cellulaire permettant l’extraction de l’ADN. Les résultats, analysés localement et conservés au Maroc, peuvent être réinterprétés à tout moment par le médecin traitant. Ce qui permet d’éviter le recours systématique à des analyses génétiques effectuées à l’étranger – encore majoritaires à ce jour, ajoute la même source.

Après une phase pilote assurée pendant plus d’un an par la plateforme dédiée à la biologie moléculaire "GENOMAf" (Génome de l'Afrique), l’introduction de cette technologie s’appuie sur une infrastructure locale équipée de systèmes de séquençage à haut débit (NGS — Next Generation Sequencing), capables d’analyser simultanément plusieurs gènes et plusieurs individus. Le laboratoire Anoual Centre est également accrédité COFRAC selon la norme internationale ISO 15189 (version 2022), garantissant la fiabilité des analyses, la traçabilité des résultats et la protection des données génomiques.

Pour le Dr Jamal Fekkak, médecin biologiste et directeur du laboratoire, cité dans le communiqué, cette avancée marque un tournant dans l’offre de diagnostic au Maroc. "Ce test contribue à raccourcir l’errance diagnostique, à réduire les coûts de prise en charge et à renforcer la souveraineté sanitaire du pays", explique-t-il.

Il ajoute : "Plus de 90% des analyses génomiques de nos patients sont aujourd’hui réalisées à l’étranger, avec des délais longs, des coûts élevés et une dépendance systématique à des plateformes extérieures. En développant cette compétence localement, nous voulons garantir un accès plus rapide, plus fiable et plus équitable à ces technologies pour les patients marocains. Ce n’est pas uniquement une prouesse technique, c’est une nécessité médicale et stratégique".

Selon lui, le WES ouvre la voie à une médecine plus personnalisée et plus efficace : "Il s’agit de poser le bon diagnostic, au bon moment, pour permettre le bon traitement. Cela peut faire toute la différence pour un enfant souffrant d’une maladie rare, ou pour un patient chez qui l’origine de la pathologie reste inexpliquée après des années d’investigations".

