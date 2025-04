Au SIEL, des spectacles musicaux mettent à l'honneur le patrimoine culturel émirati

Le pavillon de l’Émirat de Charjah, invité d’honneur du SIEL 2025, a vibré au rythme des traditions musicales émiraties, avec des spectacles animés par la Troupe des arts populaires de Charjah. Entre spectacles traditionnels et soirées littéraires, son pavillon propose un programme dense, mêlant mémoire, culture et échanges avec le Maroc.

Relevant de l’Institut du patrimoine de Charjah, la Troupe a mis en exergue la diversité du patrimoine culturel des Émirats arabes unis à travers des performances des arts de "Al Ayyala", "Al Harbia" et "Al Razfa", accompagnées de rythmes traditionnels de tambours, de tambourins et d’autres instruments à percussion ancestraux.

Mêlant musique et chant, ces prestations ont également célébré les valeurs de la fierté, de l’appartenance et de la cohésion sociale, et traité de thématiques diverses, dont l’héroïsme et les coutumes tribales des Émirats.

Ces spectacles ont attiré un large public parmi les visiteurs du Salon, lui permettant de découvrir l’un des plus anciens modes d’expression artistique de la région du Golfe, encore très présent lors des célébrations nationales et sociales aux Émirats.

Selon les organisateurs, ces spectacles se poursuivront tout au long du SIEL dans le cadre d’un programme culturel riche et diversifié visant à mettre en lumière la richesse du patrimoine émirati, en soulignant son rôle comme vecteur de communication entre les peuples.

Le programme de l’Émirat de Charjah propose plus de 50 activités, dont des tables rondes, des soirées poétiques, des ateliers dédiés aux enfants et aux jeunes, et des rencontres professionnelles réunissant éditeurs et créateurs des Émirats et du Maroc.

Plus de 18 institutions culturelles et académiques émiraties prennent part à l’exposition de centaines de publications, offrant ainsi, d’après les organisateurs, de nouvelles perspectives en matière de traduction, d’édition et de distribution.

Par ailleurs, l’Émirat de Charjah ambitionne aussi de mettre à l'honneur la jeunesse, notamment en organisant, en partenariat avec le Conseil émirati du livre de la jeunesse et l’initiative "Kan Yama Kan", des activités interactives visant à ancrer l’amour de la lecture et à faire découvrir le patrimoine émirati à travers un langage visuel moderne.

