Casablanca : les travaux de l'étang d’El Oulfa, futur poumon vert de la métropole, sont à 50% d'avancement

L'étang d'El Oulfa, situé dans le quartier Al Firdaous à Casablanca, sera transformé en un véritable espace écologique et récréatif pour les Casablancais. La transformation de ce lieu unique "nécessitera une enveloppe budgétaire globale de 70 millions de DH, financée dans le cadre d'un partenariat entre la commune de Casablanca, la région de Casablanca-Settat, ainsi que la société de développement local (SDL) Casa Baia", nous déclare M. Tahar, joint par nos soins. Le délai d'exécution est lui fixé à 10 mois.

"Cette dernière, qui contribuera à hauteur de 10 MDH dans ce projet, se chargera par la suite de sa gestion", précise le président de l'arrondissement Hay Hassni, soulignant que ce projet "s'inscrit dans le cadre d'un programme d'aménagement chapeauté par le gouvernement et la préfecture d'arrondissement de Hay Hassani".

Les travaux sont à 50% d'avancement

Entamés il y a près de 3 mois, les travaux de réaménagement de cet étang "sont à 50% d'avancement", d'après notre interlocuteur, comme le montrent les images ci-dessous.

Considéré comme le seul lac naturel de la région de Casablanca-Settat, ce site est d'une richesse écologique précieuse. "Il accueille régulièrement des oiseaux migrateurs rares", ajoute Tahar Youssfi, soulignant que ce lac "est régulièrement traité par la société régionale multiservices (SRM) de la région, pour prévenir toute pollution".

Outre la préservation de sa biodiversité, ce projet prévoit "l'aménagement de jardins ouverts au public, de points de vente et de cafétérias, d'espaces dédiés au footing, à la gymnastique, ainsi qu'aux enfants".

Dans le futur, les responsables ambitionnent même "d'y introduire des pédalos", pour en faire une destination touristique au cœur de la ville blanche. Des plantes seront par ailleurs introduites aux alentours de l'étang pour renforcer l'aspect écologique de ce projet.

Les travaux devraient être achevés en août ou septembre prochains

Dans le cadre de sa réhabilitation, "la superficie dédiée aux espaces végétalisés a été élargie pour atteindre environ 7 hectares. L'ensemble du site s'étendra donc sur 17 hectares".

Toujours selon Tahar Youssfi, "trois accès sont prévus pour ce futur espace. Le premier depuis la préfecture, un second depuis le quartier Firdaous et un troisième depuis la colline voisine".

Les travaux devraient être finalisés "vers le mois d'août ou de septembre". D'ici la fin d'année, El Oulfa ne sera plus seulement un quartier résidentiel, il deviendra un nouveau symbole écologique de Casablanca.

"Cette réhabilitation répond à une forte attente des habitants, mais aussi à la mobilisation de la société civile, notamment d'une association de biologistes qui ont longtemps milité pour le réaménagement de ce lac", conclut notre source.

Ci-dessous les sociétés qui interviennent dans ce projet :

-Burerau d'études : Novec, VRDAP et Mb paysage ;

- Lboratoire : Labo Control ;

- Entreprise qui réalise les travaux : Kalifa Plante SARl.

