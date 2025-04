CAN U17. Maroc-Mali : à quelle heure et sur quelles chaînes voir la finale ?

CAN 2025. RAM transportera jusqu'à 500.000 supporters d'Afrique et d'Europe vers le Maroc

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Cette rencontre sera diffusée à partir de 15 h, heure marocaine, sur Arryadia TNT HD ainsi que sur la chaîne Youtube de la CAF.

Les poulains de Nabil Baha ont jusqu'ici effectué un parcours sans faute. Ils ont montré en même temps de grandes capacités techniques et collectives ainsi qu'une forte détermination à remporter le titre.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.