CAN 2025. RAM transportera jusqu'à 500.000 supporters d'Afrique et d'Europe vers le Maroc

Royal Air Maroc s'affirme comme le lien essentiel entre l'Afrique et l'Europe, en devenant le "partenaire global officiel" de la CAF pour la CAN 2025. Découvrez comment RAM prévoit de transporter plus de 500,000 supporters grâce à un dispositif aérien exceptionnel.

Le PDG de RAM, Abdelhamid Addou, a annoncé ce samedi 19 avril 2025, la mise en place d'un dispositif exceptionnel pour la CAN 2025 qui aura lieu fin décembre et début janvier 2025-2026 au Maroc.

Cette annonce a été faite dans le cadre de la cérémonie de signature du contrat faisant de RAM un "partenaire global officiel" de la CAF, la Confédération africaine de football. La cérémonie était animée par Patrice Motsepe, président de la CAF, Abdelhamid Addou et Fouzi Lekjaâ, président de la FRMF.

Cet accord de partenariat porte sur les principales compétitions footballistiques africaines à venir à savoir la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025, la Coupe d’Afrique des nations féminine TotalEnergies Maroc 2024, la Coupe d’Afrique des nations U-17 TotalEnergies 2025, la Coupe d’Afrique des nations U-20 TotalEnergies 2025, les finales de la Ligue des champions de la CAF TotalEnergies 2024/2025, les finales de la Coupe de la confédération de la CAF TotalEnergies 2024/2025 et la Ligue des champions féminine de la CAF 2025.

→De quoi s'agit-il ?

Le dispositif exceptionnel qui sera mis en place pour "la Coupe d'Afrique des nations 2025 vise à faciliter l'accueil de plus de 500.000 supporters", révèle M. Addou.

Au moins trois dispositions spécifiques seront mises en place :

" Nous pensons que nous allons dépasser ce chiffre [500.000 supporters] de très loin . Nous serons prêts à accompagner ces supporters à travers l'ensemble du réseau de Royal Air Maroc. Pour cela, nous prévoyons dans un premier temps de doubler notre capacité en sièges au départ des pays qualifiés à la Coupe d'Afrique des nations 2025 et qui sont déjà desservis par RAM tels que Dakar, Abidjan, Le Caire, Tunis, Bamako, Lagos, Douala, et ainsi de suite".

. Nous serons prêts à accompagner ces supporters à travers l'ensemble du réseau de Royal Air Maroc. Pour cela, nous prévoyons dans un premier temps de doubler notre capacité en sièges au départ des pays qualifiés à la Coupe d'Afrique des nations 2025 et qui sont déjà desservis par RAM tels que Dakar, Abidjan, Le Caire, Tunis, Bamako, Lagos, Douala, et ainsi de suite". Les fréquences sur les lignes en provenance des villes européennes abritant d'importantes communautés africaines seront renforcées. Ces diasporas qui vont venir notamment de Paris, des provinces françaises, de Bruxelles, de Milan, de Londres, de Marseille, de Lyon, de Madrid, de Barcelone et ainsi de suite.

Un programme dédié au transport aérien intérieur des équipes nationales sera enfin mis en place. La RAM transportera toutes les équipes nationales qui vont participer à la Coupe d'Afrique des nations entre leur camp de base et les villes hôtes.

Royal Air Maroc devient ainsi le premier connecteur du continent avec l'Europe, à travers son hub de Casablanca.

→Royal Air Maroc se positionne globalement en Afrique.

"Au-delà de la connectivité, c'est un véritable ancrage africain que nous affirmons, en nous engageant aux côtés des grands événements qui font rayonner notre continent. Fier de nos racines africaines, Royale Air Maroc soutient depuis de nombreuses années des initiatives majeures dans le domaine de l'art contemporain, du cinéma, de la photographie, du spectacle vivant, de Dakar à Lagos, de Bamako à Ouagadougou jusqu'à Abidjan", rappelle à juste titre Abdelhamid Addou.

→Ils ont dit.

Fouzi Lekjaâ:

Ce contrat "conforte le rôle de leadership de premier rang de la Royal Air Maroc en Afrique".

"Royal Air Maroc ne découvre pas le monde du football. Elle a toujours accompagné les générations de nos sportifs, de nos footballeurs ici au Maroc. Donc avec cette expertise et cette expérience, ils vont contribuer significativement à faire de cette CAN 2025 Maroc une CAN exceptionnelle, un tournant historique dans la vie du football africain, dans la cohabitation et le brassage culturel africain".

Abdelhamid Addou:

"Nous sommes tous extrêmement fiers d'être africains et à chaque coin de ce continent vaste et magnifique, nous partageons une même ambition. L'ambition de contribuer activement au développement et au rayonnement de l'Afrique. Certes, nous sommes unis par la passion du football, mais bien au-delà, c'est une mission commune qui nous anime à rassembler les peuples et les émotions pour faire avancer ensemble notre continent vers plus de progrès et de prospérité".

"L'Afrique regorge de talents, d'énergie créative et d'une jeunesse avide d'innovation dans les arts, la culture, l'économie, et bien sûr dans le sport".

"Au-delà de la connectivité, c'est un véritable ancrage africain que nous affirmons, en nous engageant aux côtés des grands événements qui font rayonner notre continent".

"Des produits adaptés et attractifs seront mis en œuvre afin de rendre ce grand rendez-vous accessible au plus grand nombre. C'est notre rôle d'être le trait d'union de l'Afrique qui gagne, de l'Afrique qui rêve, de l'Afrique qui avance".

"Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour les grands moments à venir du calendrier de la CAF, notamment la CAN féminine dès le mois de juillet et, bien sûr, la CAN masculine, dont le coup d'envoi sera donné le 25 décembre prochain".

" Le slogan, c'est Meet Morocco. Vous pouvez rêver l'Afrique. Dream Africa. Dream Africa. Meet Morocco".

→Patrice Motsepe, président de la CAF.

"Nous sommes ravis de conclure ce partenariat entre la CAF et Royal Air Maroc, une compagnie aérienne de classe mondiale qui offrira confort et sécurité aux équipes nationales participantes à la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025 et à la Coupe d’Afrique des Nations Féminine TotalEnergies Maroc 2024. Nous sommes convaincus que la CAN 2025 sera la plus réussie de l’histoire, et nous nous réjouissons de voir davantage d’entreprises marocaines et africaines soutenir le football africain".

