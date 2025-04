Réserves hydriques : près de 2 milliards de m³ d'eau gagnés en moins de deux mois

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Une augmentation remarquable des réserves hydriques en moins de deux mois

Les réserves hydriques ont progressé de 1,98 milliard de m³, passant de 4,68 MMm³ le 1ᵉʳ mars à 6,67 MMm³ au 17 avril 2025, selon les données du ministère de l'Eau et de l'équipement compilées par Médias24. Il est important de rappeler que le Maroc consomme chaque année 1 milliard de m³ d'eau potable issus des barrages. Le reste de la consommation, soit entre 500 et 700 Mm³, provient des nappes ou du dessalement. La consommation annuelle d’eau potable est en effet estimée entre 1,5 et 1,7 MMm³ par an.



Un taux de remplissage en évolution

Le taux de remplissage des barrages marocains a enregistré une hausse au jeudi 17 avril 2025, atteignant 39,8 %, contre 27,8 % au 1er mars 2025. Une progression de près de 12 points en moins de deux mois.



Le bassin du Sebou s'est démarqué avec une augmentation remarquable de 922,12 millions de m³, représentant la plus grande contribution à l'amélioration des réserves nationales. En seconde position, le bassin du Loukkos a enregistré une augmentation de 328 millions de m³, suivi par celui de l'Oum Er-Rabie avec 315,41 millions de m³. Performances des autres bassins Par ailleurs, les bassins de taille moyenne, tels que celui de Bouregreg-Chaouia, ont également connu une hausse appréciable avec une augmentation de 248,05 millions de m³. D'autres bassins, comme ceux de Souss-Massa et de Guir-Ziz-Rhéris, ont respectivement enregistré des augmentations de 48,88 millions de m³ et de 41,54 millions de m³. À l'extrémité inférieure de l'échelle, les bassins de Tensift et de Moulouya ont connu des augmentations plus modestes, avec respectivement 13,02 millions de m³ et 6,49 millions de m³. Ces résultats soulignent la disparité hydrique entre les différentes régions du Maroc. 

