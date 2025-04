L'EMI Entrepreneurial Summit, un espace d'échanges et de solutions pour les entrepreneurs en herbe

L’École Mohammadia d’Ingénieurs (EMI) organise, le 21 avril 2025, la 6e édition de l’EMI Entrepreneurial Summit. Ce rendez-vous porté par Enactus EMI réunit étudiants, experts et anciens autour de l’innovation, de l’engagement social et de l’entrepreneuriat jeune, avec un focus particulier cette année sur le potentiel des zones rurales.

Organisée par Enactus EMI, cette nouvelle édition de l’EMI Entrepreneurial Summit se veut un levier pour l’innovation et l’entrepreneuriat des jeunes au Maroc.

À travers une série de conférences et d’ateliers pratiques, l’événement réunira des étudiants, des experts, des lauréats de l’EMI et des alumni Enactus autour de thématiques actuelles et porteuses :

Jeune entrepreneur ou jeune dans l’entrepreneuriat ?

Les zones rurales : une mine d’or de jeunes entrepreneurs

Défis du Maroc face à l’entrepreneuriat social

Ces échanges permettront aux participants d’explorer des solutions concrètes, d’acquérir des outils et de renforcer leurs compétences en matière de création de projets à impact, indique un communiqué des organisateurs.

Au-delà d’un simple événement, le sommet se positionne comme un espace de synergie, où l’audace, la solidarité et l’engagement se rencontrent pour bâtir un avenir durable, porté par le potentiel de la jeunesse marocaine, conclut le communiqué.

