InnovX veut mobiliser 800 millions de dollars pour transformer les chaînes agricoles en Afrique

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

La plateforme MAVA (Mobilizing for Agricultural Value Chains in Africa), portée par InnovX, a organisé la 3ᵉ édition du Forum africain sur l’investissement dans les chaînes de valeur agricoles, en présence d’investisseurs, d’acteurs du secteur agroalimentaire, d’entrepreneurs et d’agences de développement, indique un communiqué d'InnovX.

"InnovX contribue au développement de l’initiative MAVA, aux côtés de l’IFC et du groupe OCP, dans une volonté commune d’accompagner la transformation durable des chaînes de valeur agricoles en Afrique. Cette 3e édition du forum reflète notre engagement à favoriser les synergies entre innovation, investissement et impact au service des territoires", déclare Amine Houssaim, CEO d'InnovX, cité dans le communiqué.

Créée en octobre 2023, MAVA est le fruit d’une alliance stratégique entre InnovX, le groupe OCP (via sa filiale OCP Africa) et la Société financière internationale (IFC), bras du secteur privé du groupe Banque mondiale.

"MAVA incarne une ambition forte : mobiliser 800 millions de dollars d’ici 2030 pour catalyser et déployer des investissements stratégiques dans les chaînes de valeur agricoles à travers l’Afrique en conjuguant leur expertise respective en matière de financement et de développement des systèmes alimentaires", explique Younes Addou, vice-président Agribusiness & Sustainability Solutions chez InnovX.

Lors du Forum, l’Agence française de développement (AFD) a annoncé une subvention stratégique de 350.000 euros à InnovX, destinée à financer des études de diagnostic et de faisabilité sur les chaînes de valeur agricoles. Parmi les axes ciblés : la valorisation des sous-produits agricoles à des fins de séquestration du carbone.

Des projets concrets déjà en cours

MAVA s’inscrit dans une approche orientée terrain. Elle a déjà soutenu des projets pilotes autour de filières stratégiques comme le riz et la noix de cajou, à savoir :

un projet de valorisation des coques de cajou en charbon végétal et biocarburant ;

en charbon végétal et biocarburant ; une solution Insurtech pour couvrir les risques liés à la production de riz.

Un start-up challenge a également été lancé avec Digital Africa (groupe PROPARCO), pour appuyer les meilleures innovations en Agtech, Fintech et Insurtech, avec des tickets d’investissement pouvant aller jusqu’à 100.000 dollars.

L’approche MAVA repose sur un modèle collaboratif unique mêlant innovation, appui financier, renforcement des capacités locales et mise en réseau. D’autres rencontres sont prévues dans les mois à venir pour assurer le suivi opérationnel des projets et maintenir la dynamique engagée sur le terrain, conclut le communiqué.

Si vous voulez que l'information se rapproche de vous Suivez la chaîne Médias24 sur WhatsApp

© Médias24. Toute reproduction interdite, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation écrite de la Société des Nouveaux Médias. Ce contenu est protégé par la loi et notamment loi 88-13 relative à la presse et l’édition ainsi que les lois 66.19 et 2-00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins.