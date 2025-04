Centre des foires et d’exposition de Marrakech : Labotest choisi pour l’étude géotechnique

L'Agence nationale des équipements publics a attribué la réalisation de l'étude géotechnique et du contrôle de la qualité des travaux de construction du futur centre international des foires et d’exposition de Marrakech au laboratoire de BTP Labotest. Le marché a été adjugé pour un montant de 1,1 million de DH.

Labotest a été désigné par avoir "proposé l'offre financière la plus avantageuse économiquement", peut-on lire sur le procès verbal émis par la Direction régionale Marrakech-Safi de l'ANEP.

Prévu pour être construit sur une superficie de 49.220 m², le centre des foires et d’exposition de Marrakech comportera :

– un hall d'expo A : 3350 m² y compris 50% hall accueil et entrée

– une galerie A : 550 m²

– un hall d'expo B : 3800 m² y compris 50% hall accueil et entrée

– une galerie B : 650 m²

– un auditorium/centre de congrès : 2030 m²

– un showroom : 2400 m²

– une administration : 470 m²

Le délai de l'exécution des travaux est de 24 mois.

