Nouvelle zone Départ dans les aéroports Marrakech-Ménara et Agadir-Al Massira

L'Office national des aéroports (ONDA) poursuit le déploiement de sa stratégie "Aéroports 2030" avec la transformation des zones et entrées extérieures des aéroports Marrakech-Ménara et Agadir-Al Massira.

Les nouveaux aménagements offrent désormais aux passagers un cadre d'accueil plus fluide, plus intuitif et plus agréable grâce à :

- une refonte des zones de circulation et des dépose-minute,

- une signalétique modernisée pour orienter rapidement les voyageurs,

- des accès directs aux terminaux selon les compagnies.

La même source indique que les espaces d'accueil ont été entièrement repensés afin de fluidifier les arrivées et les départs, d'améliorer la qualité de service, et de répondre aux attentes des voyageurs ainsi qu'à celles de leurs accompagnants.

Et de souligner : "L'ensemble de ces mesures a été rendu possible grâce à la mobilisation concertée entre le ministère de l'Intérieur, la Direction de l'immigration et de la surveillance des frontières, la DGSN, la gendarmerie royale, la douane, la wilaya de Marrakech, la wilaya d'Agadir et enfin de l'ONDA".

En facilitant les premiers et les derniers instants de l'expérience aéroportuaire, ces aménagements marquent une nouvelle étape dans l'engagement de l'ONDA pour des aéroports plus "smart", plus connectés et centrés sur les attentes des voyageurs.

