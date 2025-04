Le cabinet allemand Roland Berger assistera le Maroc dans la mise en place du programme “Aéroport 2030”

JavaScript is disabled! Why you want to do so? Please enable JavaScript in your web browser!

Selon le média spécialisé Consultor, le gouvernement marocain vient de mandater Roland Berger pour restructurer le trafic aérien de vingt aéroports dans le cadre du programme national "Aéroports 2030".

Cette mission est pilotée par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) sous la houlette de son nouveau directeur Tarik Talbi, l’objectif étant d’optimiser les flux aériens nationaux. "Elle relève d’une stratégie plus large visant à augmenter la capacité des aéroports marocains de 30 millions à 80 millions de passagers d’ici 2030".

Le cabinet Roland Berger renforce ainsi son ancrage au Maroc après avoir déjà conseillé des entités publiques comme l’ONDA, l’ONEE et l'Agence nationale des ports, poursuit la même source.

Roland Berger, qui dispose d’un bureau à Casablanca, fut également le cabinet qui accompagna la Confédération africaine de football (CAF) dans le choix du pays organisateur de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Le rapport du cabinet avait conduit à la sélection du Maroc, conclut-on.

